Festival Vamos Passear: evento apoiado pela Brasilprev cresce em 2023

Por onde passa, o Vamos Passear, patrocinado pela Brasilprev, é sinônimo de lazer, diversão e qualidade de vida. E, em 2023, o evento está de volta, maior e com novo nome, em um festival de esporte e saúde. A partir de julho, o Festival Vamos Passear chega para reunir toda a família, proporcionando momentos de bem-estar ao ar livre. Serão sete etapas, duas a mais do que no ano passado, algumas delas com dois dias de atividades.

Quem quiser participar da edição 2023, ao se inscrever, poderá escolher entre Caminhada (3 km), Passeio de Bike (10 km) e Corrida Infantil (até 400 metros dependendo da idade). As inscrições têm valor de R$ 20,00 e dão direito a kit com camiseta, boné, sacochila, medalha pós-evento e número de peito.

Paralelamente, serão realizadas diferentes atividades abertas ao público em geral em cada etapa: aulas de skate para crianças; yoga, pilates e meditação no Espaço Zen; quadra para ações na areia – Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei – e miniquadra para atividades poliesportivas.

É um evento para toda a família, com diferentes percursos, distâncias e modalidades, que permite a cada participante escolher o que melhor se encaixa na sua rotina. Inclusivo, é voltado também para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva.

O objetivo é proporcionar uma experiência saudável e de bem-estar, com benefícios para a mente e para o corpo. Nesta edição, o Festival Vamos Passear passa a contar com novo formato de arena, com a chegada de mais atividades, assim como uma estrutura voltada para a área de alimentação, com a presença de food trucks.

“Para nós é um grande orgulho apoiar o Vamos Passear, que por onde passa espalha os conceitos de promoção da saúde e bem-estar para toda a família”, revela o diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, Camilo Buzzi (foto). “Diariamente, nós trabalhamos com nossos clientes a importância da educação financeira e de um planejamento de longo prazo, e disseminar a cultura da prática esportiva em prol da longevidade está completamente alinhada ao nosso propósito”, finaliza.

Etapas – O Festival Vamos Passear começará em Brasília – DF (1 e 2 de julho), seguindo depois para São Paulo – SP (8 e 9 de julho), Porto Alegre – RS (30 de julho), Recife – PE (06 de agosto), Belém – PA (13 de agosto), Salvador – BA (20 de agosto), finalizando no Rio de Janeiro – RJ (2 e 3 de setembro).

Duas cidades recebem o Festival Vamos Passear pela primeira vez: Porto Alegre e Belém. Assim, gaúchos e paraenses também conhecerão de perto um evento que é atração para crianças, jovens e adultos. E, em três das etapas, serão dois dias de atividades: Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nas cidades com dois dias de evento, no sábado está programada a Corridinha Infantil e, no domingo, o Passeio de Bike e a Caminhada, ambos contando também com os espaços gratuitos e suas diversas atividades. Nas demais etapas, Corridinha, Bike e Caminhada, assim como as ações gratuitas, serão realizadas ao longo de um dia.

“A partir desta edição, o evento ganha o nome de Festival Vamos Passear, cresce, traz novidades e promete proporcionar ainda mais lazer e bem-estar, com todas essas atividades ao ar livre, garantindo momentos de diversão, com qualidade de vida, para todas as idades”, afirma Felipe Romero, responsável pela produção do evento.

O Vamos Passear é, pelo terceiro ano, patrocinado pela Brasilprev, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com organização do Instituto BR Brasil.

Etapas de 2023