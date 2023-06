FenSeg lança guia sobre seguro de garantia judicial

O seguro garantia judicial, considerado o carro-chefe das apólices de seguro garantia, acabou de ganhar uma cartilha própria. Lançada pela FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), o guia online “Entenda o Seguro de Garantia Judicial: Orientações para o Consumidor”. Disponível para download no site da entidade, a publicação esclarece de forma detalhada as situações em que pode ser aplicada esta modalidade de seguro que surgiu como alternativa ao depósito judicial e à penhora de bens nos autos de processos judiciais.

“Após sucessivas alterações legais e normativas, o seguro garantia judicial vem sendo amplamente aceito na esfera judicial, seja como caução no processo ou substituindo as garantias dadas previamente. Nesse sentido, e por se tratar da modalidade de seguro garantia mais utilizada na atualidade, avaliamos a necessidade de lançar um guia que contribuísse para o esclarecimento sobre suas aplicações”, resume o presidente da comissão de riscos de crédito e garantia da FenSeg, Roque Melo.

O guia é dividido pelos capítulos “O que é o Seguro Garantia Judicial”; “O Seguro Garantia Judicial pode ser utilizado como garantia”; “Seguro garantia judicial cível”; “Seguro garantia judicial para execução trabalhista”; “Seguro garantia judicial para depósito recursal”; “Seguro garantia judicial para execução fiscal”; “Legislação e regulamentação aplicável”; e “Atualização das importâncias seguradas”.

O lançamento da publicação vem na esteira do evento realizado pela FenSeg em maio e que reuniu, em Brasília, seguradoras, escritórios de advocacia e órgãos públicos para debater o seguro garantia no âmbito das contratações públicas. Sob o título “O novo Seguro-Garantia de obrigações contratuais”, o evento contou com cinco painéis, que podem ser conferidos no canal da entidade no YouTube.

N.F.

