Fator Seguradora lança RC Geral no fatorconnect

A partir de hoje, 02 de junho, as corretoras de seguros parceiras da Fator Seguradora contam com mais uma facilidade no fatorconnect. Agora, no canal digital, já é possível cotar e emitir apólices de Responsabilidade Civil Geral, nas modalidades: Operações: Estabelecimentos Comerciais e Industriais; Obras Civis ou Instalações e Montagens; Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino.

Rápido, ágil e sem burocracia, da cotação à emissão da apólice, todo o processo leva poucos minutos e é feito de forma personalizada, conforme explica Fabrício Navarro, superintendente Técnico de Subscrição da companhia:

“Os nossos produtos são bastante completos e o corretor de seguros consegue cotar e emitir apólices de RC Geral de forma online, desde as coberturas mais básicas até as mais robustas, além das coberturas adicionais, de acordo com a modalidade. E tudo feito de forma customizada, ou seja, pode-se selecionar um limite a partir de R$ 100.000,00 até R$ 3.000.000,00. Acima deste último, as análises podem ser feitas pela equipe de subscrição”.

O RC Geral pode ser contratado por diversos tipos de empresas e oferece garantia de indenização para danos involuntários causados a terceiros. Para o corretor parceiro da Fator Seguradora, a comercialização do produto no fatorconnect é mais uma oportunidade para ele prospectar negócios dentro da sua carteira de clientes.

“Muitas vezes, o corretor já tem clientes de outros ramos de seguros e o RC Geral pode ser um bom complemento. Uma grande oportunidade para corretores oferecerem mais proteção ao segurado, com as vantagens proporcionadas pela ferramenta, como o prêmio a partir de R$ 800,00. O grande diferencial é a versatilidade, rapidez e segurança da ferramenta, além das coberturas e aceitações amplas”, diz Navarro.

Com a facilidade na emissão do RC Geral pela ferramenta digital, a Fator Seguradora visa garantir protagonismo neste segmento.

Os Seguros de Responsabilidades representam cerca de 15% ou 20% quando comparados ao mercado de seguros patrimoniais. Nos mercados maduros, como o europeu e o norte-americano, a representatividade dos Seguros de Responsabilidades é quase igual aos de Propriedades. Há um grande potencial de crescimento no Brasil e com o fatorconnect, buscamos estar à frente para atender este mercado”, afirma Navarro.

Assim como para os demais produtos que já estão disponíveis na plataforma, a Fator Seguradora elaborou conteúdos e treinamentos digitais para ajudar o corretor na comercialização do RC Geral, além de materiais de marketing com informações técnicas do produto, para ele baixar, incluir a sua logomarca e fazer uma apresentação personalizada para o seu cliente.

A Fator conta também com campanhas de vendas e incentivo para corretoras que operam no fatorconnect, e o RC Geral já é um produto que passa a pontuar nessas campanhas mensais.

N.F.

Revista Apólice