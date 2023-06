Executivos buscam seguro D&O para evitar danos ao patrimônio pessoal

Diante da importância da governança corporativa e com o intuito de proteger gestores e administradores contra ações de terceiros, cada vez mais as empresas têm buscado no mercado o seguro D&O (Directors and Officers), que oferece garantia ao patrimônio pessoal dos executivos.

Também chamado de seguro de Responsabilidade Civil Administradores, trata-se de um seguro para os cargos de gestão de empresas (independentemente do tamanho e da atividade que desenvolva) contra ações de terceiros, tais como órgãos oficiais de regulação, clientes ou sócios. Ele fornece reembolso de custos de defesa, acordos, indenizações e multas.

O Seguro D&O pode ser contratado por empresas nacionais ou internacionais, de pequeno, médio ou grande porte, de capital aberto ou limitado, além de instituições sem fins lucrativos.

“Com os riscos inerentes à gestão, as empresas estão preocupadas em proteger o patrimônio de executivos e, por isso, têm dedicado mais atenção à cobertura de seguros. O objetivo dessa contratação é proporcionar mais tranquilidade para os gestores das empresas em suas tomadas de decisões durante o exercício de suas funções na empresa”, afirma o sócio-diretor da VOKAN Seguros, Guilherme Krupelis.

Para ser eletivo à cobertura, o seguro inclui conselheiros, diretores, empregados, desde que possuam poderes de gestão para atuar em nome da sociedade, diretor de entidade externa e sócios, com cargo de gestão na empresa.

N.F.

Revista Apólice