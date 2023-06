Europ Assistance e Alba Seguradora firmam parceria

A Europ Assistance Brasil firmou uma parceria para ofertar 60 serviços de assistências nos produtos da Alba Seguradora (Companhia de Seguros Aliança da Bahia). Pelo acordo, serão ofertadas soluções como telemedicina, orientação médica por telefone, desconto em medicamentos, assistência bike, check-up lar kids e assistência pet.

A distribuição se dará por meio do canal corretor e assessorias, pelos quais serão disponibilizadas soluções para os segmentos Assistência Funeral, Empresarial, Residencial e Garantia Estendida. Já no segmento de Parcerias, que permite a comercialização através do canal de afinidades, incluirá soluções voltadas aos produtos Garantia Estendida, Prestamista, Acidentes Pessoais com sorteios, Roubo e Furto, Vida, entre outros.

“Essa parceria com a Alba Seguradora reforça a importância que os serviços de assistências têm para incrementar a comercialização de produtos, ampliando a receita das empresas e, ao mesmo tempo, trazendo mais segurança e tranquilidade para os clientes. É uma forma de democratizar o acesso, para que mais pessoas possam contar com algum tipo de proteção no seu dia a dia”, lembrou Rita Graziano, head de Novos Negócios da Europ Assistance Brasil.

“A contratação da Europ Assistance Brasil foi acertada, dentro da nossa estratégia de agregar valor aos produtos de seguros, com amplo portfólio de serviços de assistências. A associação da nossa imagem com a Europ nos orgulha. Certamente, teremos uma jornada incrível de sucesso, juntos”, disse Solon Barretto, diretor Comercial e Operações da Alba Seguradora.

Atualmente, a seguradora oferece produtos para pessoa física como Vida Individual, Acidentes Pessoais Individual, Residencial, Garantia Estendida, Prestamista e Riscos Diversos. Já para empresas, a companhia atua com Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo e Empresarial.

N.F.

