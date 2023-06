Europ Assistance comemora 60 anos e reúne CEO’s na França

Em celebração aos seus 60 anos, a Europ Assistance promoveu um evento com a presença dos CEO’s de todas as unidades da multinacional no mundo. A cerimônia, realizada em Paris, na França, reuniu ainda autoridades do Grupo Generali, do qual a empresa faz parte.

Além de diversos parceiros globais, estiveram presentes também Philippe Donnet, CEO do Grupo Generali; e Jean-Laurent Granier, CEO da Generali France e Global Business Activities, e presidente do Conselho de Administração da Europ Assistance.

Fundada oficialmente em maio de 1963, na França, a companhia criou o conceito de assistência ao cliente. Com a missão de trazer tranquilidade e segurança às pessoas e empresas, a qualquer hora e lugar, a organização foi expandindo sua atuação para outros países, até chegar ao Brasil, em 1996. No país, a companhia oferece mais de 80 serviços diferentes, atendendo as linhas de negócios Auto, Lar & Família, Saúde e Proteção Viagem e está posicionada entre as três maiores do setor.

Atualmente, a empresa é líder global em soluções e serviços de assistência, oferecendo suporte aos clientes em mais de 200 países e territórios. Para atender a essa demanda, conta com uma rede de 750 mil prestadores e 39 centros de assistência pelo mundo.

“Essa é uma data muita especial porque poucas empresas conseguem completar seis décadas de operação, ainda mais em escala global. Quero aproveitar esse momento para agradecer a confiança que os nossos parceiros depositam em nós; e aos nossos prestadores e colaboradores pela dedicação e cuidado com os nossos clientes”, disse Newton Queiroz, CEO da Europ Assistance Brasil.

N.F.

Revista Apólice