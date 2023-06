ENS comemora 52 anos de foco na capacitação profissional

Neste 30 de junho, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) comemora 52 anos de existência. A data significativa ratifica, mais uma vez, o papel que a Instituição vem cumprindo, de proporcionar ensino da mais alta qualidade para a indústria de seguros brasileira. Dessa forma, a ENS solidifica sua condição como protagonista no desenvolvimento de um dos setores mais importantes do Brasil.

A trajetória de mais de cinco décadas é pautada no tripé tradição, excelência e inovação, conceitos que estão no DNA da Instituição e que movem colaboradores e professores.

O resultado desse trabalho está refletido na atuação de cada empresa e profissional que, direta ou indiretamente, fazem a engrenagem do seguro acontecer. Em sua história, a Escola impactou cerca de 700 mil pessoas e formou mais de 110 mil corretores.

“Somos referência no segmento de seguros e nossa vivência acadêmica tem sido marcada pela excelência em tudo que entregamos. Praticamente todas as pessoas que hoje atuam no nosso mercado tiveram contato com a ENS, em algum momento de suas carreiras. Temos programas educacionais que atendem aos mais diversos perfis profissionais, desde cursos livres gratuitos até imersões internacionais, passando pela habilitação de corretores, certificações avançadas, graduações, MBAs e pós-graduações”, ressalta o presidente da ENS, Lucas Vergílio.

Notas máximas no MEC

Promovendo a especialização e a formação contínua, a instituição se tornou referência nacional e, recentemente, vem colecionando notas máximas junto ao Ministério da Educação (MEC), em avaliações de autorização e reconhecimento de cursos e como IES (Instituição de Ensino Superior). A conquista mais recente foi no processo de recredenciamento de seu ensino a distância, no qual obteve o grau máximo, 5.

Maria Helena Monteiro

“Essas notas fortalecem nosso comprometimento e firmam a Instituição entre as melhores escolas de negócios do País. Hoje temos cerca de 1.300 alunos matriculados em cursos de Ensino Superior, distribuídos em mais de 900 cidades do Brasil. Isso demonstra a abrangência do nosso trabalho e coroa os esforços de uma instituição focada no mercado de seguros”, destaca a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro.

Neste momento festivo, a Escola reforça o propósito de contribuir com o crescimento e o aprimoramento do setor de seguros, por meio de programas educacionais atualizados e alinhados com as demandas de treinamento.

Investindo em pessoas

Paola Casado

“Acreditamos que o capital humano é que faz a diferença em uma instituição de ensino. Por isso, mantemos um time de colaboradores mesclado por profissionais multidisciplinares e especialistas, e um corpo docente composto por acadêmicos com alta titulação. Em paralelo, seguimos investindo fortemente em tecnologia, inovação e parcerias estratégicas, e contamos com um modelo de governança maduro e robusto”, afirma a diretora Administrativo-Financeira da ENS, Paola Casado.

Ao celebrar seu 52º aniversário, a instituição expressa orgulho por fazer parte de uma indústria que é responsável por resguardar bens e vidas de milhões de pessoas.

N.F.

Revista Apólice