Encontro do mercado de seguros no RN debate oportunidades de negócios

Na próxima quinta-feira, 15 de junho, acontece em Mossoró o 1º Simpósio de Seguros do Interior do Rio Grande do Norte, promovido pelo Sincor-RN (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte). O evento, realizado no auditório do Sebrae, receberá corretores e agentes do mercado segurador para um momento de troca de experiências e networking.

O executivo Ronaldo Dalcin, presidente do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste), entidade apoiadora do evento, estará presente no encontro. “Além de ser um evento inédito em Mossoró, o simpósio também trará uma importante discussão sobre as oportunidades de negócios que identificamos na região”, aponta Dalcin.

De acordo com Dalcin, é essencial que os corretores e demais profissionais que trabalham com o setor segurador estejam por dentro dos movimentos do mercado, visando alavancar seus resultados e expandir suas atuações.

“Temos no momento muitas atividades que estão em evidência, ligadas ao setor de petróleo, por exemplo, assim como energia eólica e fotovoltaica. Então, minha fala no encontro vai ser voltada para esses diversos produtos que o segmento segurador tem em seu portfólio, para além daqueles já consolidados como seguro automóvel e seguro residencial”, finaliza o executivo.

Mais informações sobre o 1º Simpósio de Seguros do Interior do Rio Grande do Norte estão disponíveis na página oficial do Sincor-RN no Instagram (@sincorrn).

N.F.

Revista Apólice