Diretor da Bradesco Saúde participa de encontro com corretores em Salvador

O diretor-gerente da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, foi o convidado da edição de junho do Jantar de Negócios do Clube dos Seguradores da Bahia, realizado na última quinta-feira, 15 de junho, em Salvador. No evento, que contou com a presença de dezenas de corretores do estado, o executivo falou sobre o cenário da saúde suplementar e as oportunidades do mercado.

“O encontro foi muito proveitoso. Tivemos a oportunidade de compartilhar com os corretores a nossa visão sobre o mercado, com seus desafios e oportunidades, lembrando o quanto a saúde tem sido cada vez mais valorizada por todos. E falar, em especial, sobre o potencial que temos na Bahia”, comentou Bitter.

Com um portfólio cada vez mais diversificado, para atender empresas dos diversos segmentos, desde as pequenas, a partir de 3 pessoas, até as médias e grandes companhias, a seguradora vem registrando resultados expressivos na sua estratégia de desenvolver planos com olhar regional, desenhados com uma rede referenciada de prestadores de acordo com a necessidade local, mas que garantem cobertura nacional. Na Bahia, o destaque fica por conta do plano Bradesco Saúde Efetivo, lançado em 2021. A base de beneficiários desse produto cresceu mais de 90% na comparação de maio deste ano com o mesmo mês do ano passado.

Outro destaque da atuação do Grupo Bradesco Seguros no segmento de saúde na Bahia é a presença da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, da Atlântica Hospitais e Participações. Com modelo assistencial voltado à Atenção Primária à Saúde (APS), a rede conta com duas unidades em Salvador, nos bairros Caminho das Árvores e Ondina.

N.F.

Revista Apólice