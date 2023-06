Demanda por seguro automóvel cresce quase 25% em maio

O mercado brasileiro de seguro automóvel retomou o bom momento registrado nos primeiros meses do ano. Depois de sofrer a primeira queda de 2023, em abril, a demanda do setor fechou o mês de maio com alta de 24,78%, na comparação mensal. É o que mostra o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros). O indicador mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa especialista em soluções de Inteligência Artificial aplicadas a seguros e crédito.

Na análise individual dos Estados que fazem parte do Índice, todos performaram positivamente na comparação com abril. O ranking ficou assim: Paraná (31,25%); Minas Gerais (26,67%); São Paulo e Rio de Janeiro (ambos com 25,84%), e Rio Grande do Sul (25,30%).

Na comparação 2022 x 2023, maio também apresentou crescimento: 11,02% em relação ao mesmo mês de 2022. “Já prevíamos uma recuperação em maio, visto que abril foi atípico em todo ano de 2023 que, até o momento, se mostrou próspero para o setor”, afirma Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech.

Ele lembra que, por conta do aumento dos preços dos veículos novos e usados, o valor da apólice de seguro automóvel também registrou alta em abril, o que pode ter sido amenizado em maio com um cenário de custos mais baixos devido à queda do dólar, que ficou abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez em um ano.

“Outro reflexo é a recuperação das vendas de veículos. As compras de automóveis e comerciais leves cresceram 9,65% em maio, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Isso é ótimo e tende a melhorar com a promessa do Governo Federal de reduzir impostos para alavancar as vendas de carros no Brasil, o que ainda não foi sentido”, explica Gusson.

N.F.

Revista Apólice