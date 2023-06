Delphos ajuda mercado na liquidação de sinistros e combate às fraudes

Entre as prioridades atuais do mercado de seguros, se destaca o uso constante da tecnologia para aprimorar processos e atender os segurados de forma ágil e eficaz, especialmente no que se refere aos avisos e liquidação de sinistros. Para atender à essa demanda do setor, a Delphos Serviços Técnicos desenvolveu o SinDelphos, através do qual toda a comunicação com as seguradoras sobre os sinistros de danos e de pessoas seja feita por meio eletrônico, desde a abertura do aviso até o encerramento, incluindo o envio de documentos, formalização de recursos e acompanhamento de todo o ciclo de vida do processo.

“O sinistro é a hora da verdade. É quando a seguradora faz a entrega de seu produto, cumpre com sua responsabilidade e demonstra a sua competência. Como o consumidor está cada vez mais exigente, a transparência nas regulações e os acordos nos níveis de serviços (SLA’s) estão sendo cobrados de forma cada vez mais rigorosa. O SinDelphos tem essa capacidade”, afirma a presidente da empresa, Elisabete Prado.

A executiva acrescenta que esse sistema viabiliza a abertura de sinistros e a anexação de documentos comprobatórios com “usabilidade muito amigável”, e de forma totalmente integrada aos sistemas das seguradoras, o que possibilita o acompanhamento de toda a tramitação do processo de regulação, em tempo próximo ao real. “Há apenas um delay entre o recebimento das informações no sistema e a sensibilização dos dados nos respectivos sistemas das seguradoras”, pontua.

Elisabete Prado frisa ainda que, “mais do que uma ferramenta para realização de avisos de sinistros por parte dos corretores ou dos segurados, o SinDelphos permite que a entidade financeira ou garantidora possa avisar remotamente as suas ocorrências, através de um portal, sem o trânsito físico de pessoas/documentos, de forma mais eficiente e livre de procrastinação nas etapas dos processos”.

Assim, qualquer pendenciamento pode ser tratado e acompanhado em near-real-time, diretamente pelos usuários do sistema. “Uma funcionalidade importante disponibilizada é o Relatório Interativo, através do qual a seguradora pode extrair, a qualquer tempo, as informações de todos os sinistros avisados e regulados e, ocasionalmente, intervir na tramitação. São funcionalidades que facilitam e desburocratizam os procedimentos e criam diferenciais que são claramente percebidos pelos segurados”, reforça a presidente da Delphos.

A executiva assegura também que o sistema pode ser utilizado por qualquer empresa que possua carteiras de seguros, sejam pequenas, médias ou massivas, com alta ou baixa sinistralidade. O SinDelphos foi customizado originalmente para os ramos de danos e de pessoas, mas já vem evoluindo de forma acelerada para outros ramos, nomeadamente os Elementares, Prestamista, Affinity e outros. “Qualquer interessado pode utilizá-lo como Software As a Service, ou através de nosso BPO de Seguros”, revela.

Ela destaca ainda que “o sistema foi desenvolvido com tecnologia convencional. No entanto, as seguradoras podem utilizar os dados armazenados para alimentar o seu machine learning, sobretudo para as análises atuariais, mapeamentos de áreas de riscos, fraudes ou indícios de fraudes, ou outros gerenciamentos de performance de carteiras”.

Além disso, essa ferramenta pode contribuir também para combater as fraudes, outra grande preocupação do mercado, no momento. “Sem dúvida a ferramenta é uma grande aliada das seguradoras que podem utilizar os insumos armazenados para as suas avaliações de riscos recorrentes, riscos concentrados, auxílio nas comparações documentais e várias outras características que podem facilitar a detecção dos indícios, e que servem como instrumentos para descobrir e combater as fraudes”, conclui Elisabete.

N.F.

Revista Apólice