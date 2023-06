Darwin Seguros anuncia Alex Frederico Dias como novo sócio

A Darwin Seguros anunciou a chegada de Alex Frederico Dias como novo sócio. Com vasta experiência e 25 anos de atuação no mercado segurador, Dias junta-se à empresa com uma trajetória de sucesso nas áreas técnica e comercial, tendo desempenhado nos últimos 12 anos o papel de diretor executivo Comercial da Mapfre.

Na seguradora espanhola, Dias foi responsável por equipes em todo o território nacional e liderou todos os Canais Estratégicos da companhia, dentre eles: Canal Corretor, Canal Brokers, Canais Affinities, Canais Automotivo e Especialidades, além dos Canais Bancassurance e Cooperativas.

Para o executivo, o mercado segurador deve se preocupar com a democratização dos produtos de seguro para a população que não consegue acessá-lo. Uma prova disso é o crescimento das APV (Associações de Proteção Veiculares), que são instituições ilegais e simulam uma seguradora. Segundo Dias, a solução da Darwin Seguros, habilitada na Susep (Superintendência de Seguros Privados), inverte uma lógica antiga, pois oferece um produto por assinatura, e a empresa só precisa de CEP, CPF e placa para cotar. “Tem muito bom motorista bônus zero, mas o mercado não sabe identificá-los com os longos questionários atuais, e assim acaba cobrando caro de quem não precisava”, comenta.

“Venho com a missão de aumentar a penetração de seguro auto no mercado brasileiro, que está cada vez mais concentrado. A insurtech traz ao mercado um produto flexível, digital e que abre as portas, através de tecnologia, para milhões de pessoas que hoje estão sem proteção ou nas mãos das associações ilegais”, finaliza Dias.

O Co-CEO da Darwin, Carlos Alberto Souza Barros, expressou sua satisfação com a chegada do novo sócio. “A empresa sempre trouxe grandes talentos do mercado segurador, e isso tem sido determinante para o nosso sucesso. A chegada de um profissional do calibre do Alex nos enche de orgulho e ânimo para seguir crescendo”.

