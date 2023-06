CQCS Insurtech Innovation 2023 une tecnologia e diversidade

Compartilhar no

O CQCS Insurtech Innovation 2023 acontece entre 25 e 26 de julho em São Paulo, no Pro Magno Centro de Eventos. Além de todas as novidades que estão sendo preparadas para um dos maiores eventos de tecnologia e seguros, a organização promete unir tecnologia com muita diversidade.

Cerca de 2.500 participantes são previstos, recorde absoluto desde o início do evento. Na entrada, as pessoas serão recebidas por um elenco de recepcionistas composto por pessoas 60 +, com síndrome de down e transexuais.

Nas palestras, o protagonismo feminino será destaque com a participação de um grande contingente de mulheres. Para garantir a presença feminina, que aumenta a cada ano, as mães de bebês poderão usufruir de uma área para amamentação. Haverá um espaço pet da ONG Recanto Bicho Feliz, que possui mais de 300 animais para adoção, e quem deseja adotar um poderá começar o processo no próprio evento.

Do ponto de vista de conteúdo técnico, diversos especialistas do mercado irão palestrar. Mais de 40 CEO’s de grandes empresas fazem parte da programação; 144 palestrantes (seis palestras simultâneas); 48 painéis; mais de 70 exibidores e cerca de 90 patrocinadores, além de muitos investidores, insurtechs e startups. O evento contará também com um espaço dedicado a aproximar pessoas e viabilizar negócios.

Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros; Alessandro Octaviano, superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados); John Wilson e Larissa Berk, da UCom; Jayme Silvela & Irene, da Sirela; Woody Mo, especialista em Embedded Insurance; Piet Hein van Dann, criador da Clear.bio; e outros inúmeros especialistas de renome nacional e internacional estão confirmados na programação do CQCS Insurtech Innovation 2023.

“Estamos muito emocionados e animados com a modelagem e receptividade do evento”, afirmou o idealizador, mentor e organizador do evento, Gustavo Doria Filho, durante coletiva para imprensa, realizada em 13 de junho.

