Coris apresenta mudanças na marca

Fundada em 1988, a Coris está de cara nova. A companhia acaba de anunciar um rebranding em sua marca, que reflete o novo momento da empresa, focada em proporcionar ainda mais segurança e liberdade na hora de viajar, além de trazer destaque para o crescimento da corporação. Somente de janeiro a maio deste ano, a organização registrou um aumento de 12% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado, considerando que 2022 já foi o melhor da história da empresa com mais de 45% de crescimento sobre o período pré-pandemia.

Com novas cores, fontes e elementos visuais, um dos grandes destaques da nova marca são os parênteses na letra C do nome Coris, que tem o objetivo de comunicar a proteção e o acolhimento que a empresa proporciona aos seus clientes. Além disso, nasce um novo slogan “É só chamar”, reforçando que quando você precisa de algo e sabe que pode contar com alguém, você nem pensa: só chama. E é assim que a companhia se relaciona com seus parceiros e clientes: no contato direto, na escuta, no cuidado e na ação rápida que salva vidas.

De acordo com Cláudia Brito, sócia-diretora Comercial da Coris Brasil, o rebranding complementa o plano de crescimento da empresa de forma sincronizada com as ambições e inovações do negócio no país, com foco nas necessidades e desejos dos clientes e parceiros do mercado de turismo brasileiro.

“Sentimos a necessidade de sintonizar a nossa marca com o novo momento do mercado de turismo. Após as pessoas terem sido afetadas por mudanças, inclusive relacionadas à liberdade de viajar, uma nova relação com a saúde, com o cuidado e a prevenção surgiu. Essa urgência de viver nos levou a buscar mais cores e formas de expressão, leves e felizes como devem ser as viagens, trazendo à tona, também, nossa preocupação genuína com as pessoas quando elas mais precisam”, explica Cláudia.

