CongreNorte deseja impulsionar desenvolvimento do mercado de seguros

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 15 de junho, o presidente do Sincor-AM/RR, um dos sindicatos de corretores de seguros da região que estão unidos para a realização do CongreNorte, declarou que o objetivo deste congresso é trazer um legado muito positivo para a promoção do desenvolvimento e crescimento do mercado de seguros na região. “Com minha formação em Economia, sempre enxerguei o mercado de seguros pujante em oportunidades, mas incomodado com o porquê de ainda sermos relativamente pequenos em termos de faturamento, sabendo dos potenciais socioeconômicos de nossa região”, disse Erico Parente.

Somando todos os estados da região Norte, entre empresas e pessoas físicas, há apenas 2.749 corretores de seguros. “Costumo me atentar aos números de 1.198 empresas corretoras na região, para uma população de aproximadamente 15 milhões de habitantes”, apontou. “Existe um número muito pequeno de corretores para atender a população. Por exemplo, no estado de Roraima, que conta com 500 mil habitantes, são apenas 13 empresas corretoras. Visitei em março uma grande corretora em Roraima e disse quero entender como se consegue atender uma proporção de 18 mil clientes para cada empresa – ‘devem estar milionários’, provoquei”. Para o dirigente, a ENS (Escola de Negócios de Seguros) tem o desafio de formar mais corretores para a região. “A tecnologia está a nosso favor com o ensino a distância, já vem promovendo acesso em regiões onde não existiam corretores. No Norte e também no Nordeste há muitas cidades que não são atendidas por um corretor sequer, esse é o principal legado do Congresso Norte dos Corretores de Seguros”.

Parente também defendeu que o corretor de seguros precisa investir em sua capacitação empresarial para que possa evoluir sua consultoria em proteção financeira. “O evento também tem esse objetivo: promover em curto espaço de tempo muitos conteúdos de qualificação. Teremos o encontro da ENS, da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), das principais seguradoras e demais players da região debatendo sobre a evolução do setor e creio que possamos sim dar grande salto de desenvolvimento para o mercado de seguros. O corretor também precisa aprender a empreender, teremos painéis neste sentido, para dar orientações práticas”, adiantou.

A escassez de profissionais na região e a falta de entendimento sobre a necessidade de qualificação também tornou o evento mais restrito. “Nossa expectativa inicial era de 1.200 pessoas, estamos na metade deste público, talvez não cheguemos à meta. Fica a reflexão sobre o interesse do corretor em buscar qualificação e networking. O investimento no evento retorna ao seu negócio, o corretor irá melhorar sua consultoria. O valor da inscrição, de R$ 750, é ainda reduzido para associados a Sincors da região e teve outras promoções oferecidas por parceiros. Recentemente investi em um curso sobre seguro de vida no valor de R$ 3 mil e tive retorno absoluto, até por isso trouxe a mentora para ser uma das palestrantes. Imagine então dois dias de conteúdos de valor para sua atividade econômica, com atração cultural – isso não é um gasto, é investimento”, argumentou. “Há também o desafio pelas particularidades da região, distância, custos de passagens áreas, o que acaba inviabilizando a maior participação de profissionais de outros estados. A primeira edição do CongreNorte, em 2018 (depois houve a pandemia), foi no Pará, teve adesão maior. A nossa região tem menor número de corretores, mas o objetivo é promover o aumento”.

O evento acontece entre os dias 28 e 29 de junho, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus. Os interessados podem se inscrever pelo link.

N.F.

Revista Apólice