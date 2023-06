Como funciona a contratação de seguro para automóvel com mais de 10 anos

Não são apenas os donos de veículos novos que estão preocupados com a proteção e buscam o seguro automóvel, mas também os donos de carros antigos e usados. O seguro para veículos com mais de 10 anos segue o mesmo padrão dos carros novos, já que as principais coberturas para esse tipo de veículo são contra roubo e furto, assistência 24 horas e guincho. Assim como ocorre com carros novos e seminovos, o valor do seguro para um veículo mais antigo depende de questões como o modelo, ano e perfil do motorista.

Não são todas as seguradoras que oferecem esse tipo de seguro, pois o carro antigo possui mais chances de sofrer sinistro, que é quando o seguro é acionado. Geralmente, carros mais antigos estão propensos a problemas técnicos e possuem uma manutenção mais cara. No entanto, a demanda tem crescido, como explica Márcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros. “O mercado de seguro para automóvel está maior e mais diversificado. Isso permite que o condutor tenha não só mais opções para escolher, mas também uma variedade nos benefícios oferecidos por cada seguradora.” afirma.

Além disso, a executiva esclarece que há uma diferença entre seguros para carros nacionais e internacionais. “Carros nacionais de até 10 anos são aceitos sem problemas pelas seguradoras. Entre 10 e 20 anos, há aceitação por algumas e, para carros acima de 20 anos, o que existe é o seguro contra roubo e furto ou somente o seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF) causados a terceiros. Já para carros importados, os que possuem até 5 anos são aceitos. Entre 5 e 10 anos, há aceitação de algumas seguradoras e, para carros acima de 10 anos, normalmente o serviço aceito é contra roubo e furto ou somente RCF”, explica Márcia.

Sobre o valor cobrado, é esse tipo de seguro que busca considerar o valor de mercado do veículo, a possibilidade de falhas e danos, além da dificuldade em relação a encontrar peças para o seu conserto. Por isso, o seguro de um carro mais antigo pode ter um custo mais elevado se compararmos com modelos mais novos.

Márcia finaliza instruindo que o condutor de um carro mais antigo faça a busca pelo seguro com calma e atenção. “É necessário realizar uma cotação com diversas alternativas, examinando os prós e contras de cada uma, bem como valores e coberturas oferecidas, verificando qual seguradora garante o melhor custo-benefício dentre as que você pesquisou. Somente após essa análise, você conseguirá contratar a opção que melhor se encaixa com sua realidade”, orienta.

N.F.

Revista Apólice