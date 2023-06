Começa o LC Summit 2023 com 1200 corretores de seguros

EXCLUSIVO – Com o tema Seguros por Uma Perspectiva Inovadora, começa o LC Summit 2023, organizado pela Rede Lojacorr para reunir seus corretores parceiros de todo o Brasil. Atualmente, a Rede conta com 2000 corretoras de seguros em seu ecossistema, somando mais de cinco mil ‘produtores’. O evento acontece no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

A abertura do LC Summit contou com a participação do fundador José Heitor da Silva, que em 1996 começou a empresa. Ele se emocionou ao falar do carinho das pessoas. “Nosso objetivo é proporcionar seguro às pessoas, por isso fizemos o processo sucessório para estruturar a empresa de forma organizada para que ela possa se perpetuar no mercado de corretores de seguros”.

Este propósito de empoderar o corretor de seguros continua vivo, para que ele seja independente e tenha acesso aos melhores produtos das seguradoras. A ideia de convenção é fazer um evento de interação e compartilhamento das ferramentas disponíveis para os associados.

Diogo Arndt disse, na abertura, da saudade de encontrar as pessoas. “Estar junto não há nada que se compare. Vamos ter muitas novidades para compartilhar com os times. Depois de tudo que passamos, viver este momento tem um significado maior. É uma nova forma de olhar o futuro e os negócios”.

“Recebemos neste LC Summit parceiros do brasil inteiro, que crescem junto com a Lojacorr, com aprendizado, negócios e tudo mais”, disse Dirceu Tiegs, CEO da Rede Lojacorr, acrescentando: “Ao longo desta trajetória de quase trinta anos aconteceram muitas coisas. A atuação dos corretores de seguros foi questionada em vários momentos, mas nós continuamos atuando com muita força e entusiasmo”. Ele reforçou a necessidade do corretor de seguros nos negócios, independente de todos os percalços que estes profissionais ultrapassaram ao longo dos anos.

Kelly Lubiato

Revista Apólice