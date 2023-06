Colaboradores da Tokio Marine participam de plantio de árvores em SP

Em mais uma ação do pilar estratégico Tokio ESG, que reúne as iniciativas voltadas para as práticas ambiental, social e de governança, a Tokio Marine promove nesta quarta-feira, 14 de junho, o plantio de árvores nativas em frente ao Shopping Parque da Cidade, na Zona Sul de São Paulo. Objetivo do projeto Novas Árvores por Aí é incentivar a criação de micro florestas urbanas para ajudar na permeabilidade do solo, o que diminui alagamentos e transforma a paisagem de municípios áridos como a capital paulista. Aliada à prática ambiental, a companhia também vai estimular o voluntariado, uma vez que 40 colaboradores se disponibilizaram para realizar o plantio.

De acordo com a diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade, Luciana Amaral, a seguradora está cada vez mais comprometida com o propósito de contribuir para a construção de uma sociedade inclusiva, ética e ambientalmente sustentável. “Em uma cidade como São Paulo, cada canteiro de vegetação importa, e auxiliar a renovação da cobertura vegetal do nosso município é cuidar do lugar onde moramos. Por isso, apoiar o projeto Novas Árvores por Aí está totalmente alinhado com a nossa premissa de fomentar o cuidado com o meio ambiente”, afirma.

Para promover a sustentabilidade, a Tokio Marine já realiza uma série de ações que refletem boas práticas empresariais atreladas aos ODS’s (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas) voltadas à proteção ao meio ambiente. Entre elas estão:

– Proibição de contratação de seguros novos de indústrias que utilizam carvão como combustível;

– Linha de negócio específica para energia solar/eólica;

– Oferta de soluções em seguros relacionados a Riscos Ambientais, nas modalidades de Transporte de Carga e Instalações Fixas que permitem ao segurado estruturar um programa adequado para os riscos ambientais das suas atividades de forma consciente e ecologicamente correta;

– Fornecimento de caçamba para descarte de entulhos no Seguro Residencial;

– Cobertura para painéis solares como incentivo à geração de energia limpa e renovável.

