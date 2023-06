CNseg patrocinará festa junina no Nordeste

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) será patrocinadora de uma comemoração junina, pela primeira vez. O evento escolhido pela entidade para potencializar a aderência dos seguros pela população nordestina será o São João de Arcoverde, que acontece em Pernambuco, entre 16 e 28 de junho. A festa terá a presença de 700 mil pessoas e contará com grandes nomes da música brasileira, como Luan Santana, Elba Ramalho, Zé Vaqueiro e Calcinha Preta.

A estratégia integra o PDMS (Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros), que tem o consumidor como foco central, e visa impactar positivamente toda a sociedade. “A CNseg está comprometida em incentivar a democratização do seguro no Brasil. Portanto, avaliamos que marcar presença em uma data tão importante para a população nordestina vai ao encontro das iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável do setor e, consequentemente, do país”, explica Carla Simões, superintendente-executiva de Comunicação e Marketing da Confederação.

Para potencializar a comunicação no universo digital, a CNseg contará com o reforço de quatro criadores de conteúdo durante os dias do evento: sergiiooliveiira, nordestino, amargaridai e pardalgustavo.

Carla explica que o squad foi escolhido com objetivo de gerar identificação e aproximação com a comunidade local e, claro, os amantes desta cultura. “No digital, trabalharemos uma comunicação leve, divertida e descomplicada”, reforça.

A ativação também contará com transmissão de vídeo informativo a respeito da importância dos seguros para a população durante os intervalos dos shows, que serão realizados no Polo Central do evento. A ativação ainda contempla a inclusão da logo da CNseg nas comunicações oficiais do evento, como banners, testeiras de camarotes e redes sociais do São João de Arcoverde.

