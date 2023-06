Chubb nomeia Diego Sosa para liderar operações no México

A Chubb anunciou ontem, 22 de junho, que Diego Sosa foi nomeado presidente da companhia no México e diretor geral da Chubb Seguros México. Atualmente, ele ocupa o cargo de presidente regional no Extremo Oriente. Em seu novo posto, Sosa será responsável pela gestão e pelos resultados das operações de seguros gerais e fianças da empresa no México.

O atual presidente, Alfonso Vargas, foi nomeado presidente dos Conselhos de Administração das empresas de seguros e fianças da empresa no México. Ele também ocupará o cargo de diretor geral adjunto da Chubb Seguros México, mantendo a responsabilidade pelas áreas financeira, jurídica, de compliance, marketing e comunicações, recursos humanos e sinistros. Além disso, ele será responsável por relações institucionais e projetos estratégicos para o negócio de automóveis.

Sosa vai se mudar para a Cidade do México e se reportará a Marcos Gunn, vice-presidente sênior do Grupo Chubb e presidente regional para América Latina. As nomeações serão efetivas a partir de 1º de julho.

“Diego é um grande líder com comprovada experiência em gestão. Estamos felizes em tê-lo de volta à região da América Latina. Tenho certeza de que ele trará uma contribuição valiosa para nossa equipe já forte no México, atendendo tanto a clientes do segmento de consumo quanto comerciais”, disse Gunn. “O anúncio de hoje demonstra mais uma vez que a profundidade e amplitude da experiência da Chubb em nível global permitem que as operações locais se beneficiem de nossa capacidade e compromisso em reconhecer e promover talentos dentro da organização. Nossas operações no México também continuarão a se beneficiar da experiência e liderança de Alfonso, que comandou o crescimento de nosso negócio no país nos últimos quatro anos.”.

Sosa possui quase 30 anos de experiência em seguros e finanças, incluindo 16 anos na Chubb. Antes de seu cargo atual, ele foi Vice-presidente Executivo e Chief Operating Officer da Chubb no Brasil. Antes de se reintegrar à Chubb em 2017, ele trabalhou na QBE, onde foi presidente das operações no México e no Equador. Ele começou sua carreira em seguros na CIGNA Chile.

Sosa é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Equador e possui um mestrado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ele também tem certificado de Chartered Financial Analyst.

