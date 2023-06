Charles Taylor e ReSpark anunciam parceria

Compartilhar no

A Charles Taylor, provedora de soluções tecnológicas para o mercado de seguros, anunciou uma nova parceria com a ReSpark, empresa especializada na gestão de preços, tarifas e impostos automatizados para facilitar negócios em todo o mundo, a fim de integrar seu portfólio de administração de apólices no ecossistema de produtos de software e capacidades SaaS da insurtech. Através dessa parceria, ambas as empresas buscam acelerar o processo de aquisição de sistemas de administração de apólices.

A ReSpark oferecerá seu portfólio de serviços no InHub, o hub de capacidades SaaS baseado na nuvem mais inovador do mercado, que permite aos clientes adquirir e utilizar apenas a tecnologia e os serviços de que precisam, além de organizar melhor suas soluções e integrações.

“A incorporação da ReSpark como uma parceira estratégica em nosso marketplace, é um avanço importante para continuarmos fornecendo o melhor suporte na vanguarda das necessidades do mercado. Através de novos parceiros tecnológicos, como a ReSpark, fortalecemos nossa posição de aliada nos processos de digitalização do setor de seguros”, afirma Romina de Gisi, PMO, Change & Release Manager da Charles Taylor.

Dentro de seu portfólio de serviços, a ReSpark se destaca por fornecer uma solução de software para o ciclo de vida da administração de apólices. Esse software é ágil e personalizável, o que permite gerenciar produtos especializados, bem como ter as ferramentas necessárias para implementar transferências em larga escala por meio da integração de ecossistemas existentes.

“A ReSpark surgiu de um ecossistema de startups e nossos primeiros clientes foram startups. Sempre gostamos de apoiar empresas em estágios iniciais e vê-las ter sucesso, mas também queremos levar nosso produto e experiência a empresas de seguros de médio e grande porte que buscam se manter atualizadas em um cenário de seguros digitalizado. A CTI é uma parceira confiável nesse espaço”, afirma Jamal Sabky, cofundador da empresa.

Dentro do InHub, a ReSpark implementará seu Sistema de Administração de Apólices (PAS, na sigla em inglês), que se destaca pela geração de transparência e rentabilidade de maneira mais rápida. Além disso, busca-se que essa relação continue e cresça, com a ReSpark aspirando a se tornar uma parceira permanente na administração de soluções a partir do Hub da Charles Taylor.

O sistema de administração de apólices da ReSpark se destaca por sua simplicidade. Em vez de adicionar mais características que podem não ser estritamente necessárias, a empresa se concentra em manter um produto que rastreia e apresenta os dados da apólice de forma significativa. Através dessa aliança, ambas as empresas esperam continuar contribuindo de forma conjunta para o desenvolvimento de uma oferta inovadora para o setor de seguros.

