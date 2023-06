Capemisa realiza 4º Simpósio de Seguro de Vida em Teresina

A Capemisa Seguradora promoveu dia 21 de junho o 4º Simpósio de Seguro de Vida, no Metropolitan Hotel, em Teresina, no Piauí. O evento tem como objetivo engajar os Corretores na construção e na ampliação de uma carteira de Clientes mais sólida na sua região.

Um talk show, que contou com a participação de executivos da empresa, trabalhou temas relevantes para despertar os corretores sobre oportunidades do mercado de seguros de vida.

Segundo o diretor Comercial da seguradora, Fabio Lessa, o simpósio possui a finalidade de dar suporte ao corretor para aumentar a rentabilidade da carteira com o seguro de vida. “O evento foi concluído com sucesso. Corretores muito participativos, inteligentes e criativos contribuíram muito para tornar esse dia grandioso. A Capemisa tem a missão de ajudar o corretor de seguros a prosperar. Que venha o próximo simpósio”, comemorou.

O superintendente Comercial da Regional Norte/Nordeste da empresa, Marcelo Vasconcelos, reiterou a sensação de trabalho concluído, por compartilhar informações que auxiliam os corretores na venda direta ao cliente. “Saímos com essa sensação, principalmente pela interação, pela motivação dos corretores no evento. Para nós é muito gratificante saber que estamos trazendo conteúdos que esses profissionais podem aplicar no cotidiano”.

O gerente Comercial da Capemisa em São Luiz do Maranhão e em Teresina, Eliel dos Santos, reforçou a importância do simpósio levar conhecimento sobre a abordagem dos corretores ao consumidor final. “Encerramos o simpósio em Teresina, reforçando a importância do corretor de seguros, pois ele é um agente de transformação social. E para isso, é preciso que esse profissional tenha capacitação. O evento teve como propósito levar conhecimento e simplificar a abordagem, ao oferecer os produtos aos segurados”.

O gerente Comercial de Treinamento e Desenvolvimento Comercial da seguradora, Thiago Morelo, afirmou que foi possível que os corretores aplicassem na prática as metodologias de vendas. “Esse evento, como já é do conhecimento dos corretores, é muito dinâmico e interativo, e veio para quebrar todo e qualquer conceito sobre treinamentos. Nesse encontro, os nossos parceiros puderam aplicar na prática as metodologias de vendas e enxergar um novo mar de oportunidades para o seguro de vida”.

O Executivo de Contas da Capemisa no Piauí, Daniel Amaral, afirmou que a troca de conhecimentos com os corretores foi excelente. “O simpósio proporcionou uma experiência maravilhosa para todos os participantes. Espero que o corretor que atua no Piauí possa obter cada vez mais conhecimento sobre os nossos produtos e mais sucesso nas vendas do seguro de vida”.

Sucesso entre os presentes

O presidente do Sincor-PI (Sindicato dos Corretores de Seguros do Piauí), Ronaldo Caland, mencionou a importância do evento para os corretores de Seguros da região. “Quero parabenizar a Capemisa por mais esse evento em parceria com o Sincor-PI. É muito importante para o sindicato um evento inovador, que traz muitas novidades relacionadas ao seguro de vida, que vem ao encontro com o trabalho que a entidade procura realizar em prol dos profissionais, com cada vez mais capacitação no intuito de proteger os seus clientes, cumprindo seu papel na sociedade”.

O Corretor Daniel Resende, da De Boas Seguros, explicou que o evento agregou de forma positiva para os presentes. “O Simpósio de Seguro Vida foi excelente porque reuniu pessoas e disponibilizou para nós, profissionais, uma conversa sobre todos os detalhes dos produtos, trazendo mais inovações nos produtos, mais recursos para a gente abraçar esse mercado e compartilhando os resultados interessantes, com os números de como as pessoas estão cada vez mais se interessando pelo seguro de vida”.

Já Mycheline Pimentel, da MP Corretora de Seguros, relatou a sua satisfação em ter a oportunidade de participar do Simpósio, promovido pela Capemisa. “Estou super feliz com essa oportunidade que a seguradora nos proporcionou, enriquecendo nosso dia a dia com informações importantes e melhorando cada vez mais as nossas vendas e alavancando nossos negócios. Muito bacana essa iniciativa”.

