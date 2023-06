Capemisa lança assistente virtual para atendimento a clientes e colaboradores

A Capemisa apresentou ao mercado, clientes, parceiros e colaboradores a assistente virtual Elisa. Para o público externo, auxiliará nas informações sobre a atualização de dados de contato, download de documentos (extrato de plano, boletos e informe de rendimentos), consultas de informações dos produtos contratados e também opções de avisos e acompanhamentos de sinistros. Todas estas operações poderão ser feitas via WhatsApp pelo número 0800 291 2247. A Elisa também responde a todas as mensagens e solicitações enviadas no direct, pelas redes sociais.

“O objetivo é dar cada vez mais autonomia para nossos segurados no acesso de serviços e informações dos seus produtos de forma rápida e mais cômoda. Por isso, optamos pelo WhatsApp, um aplicativo universal. Eles também terão a opção de falar com o atendimento no mesmo horário de funcionamento da central de relacionamento. Na interação, via chat, com os atendentes, outras informações como documentos e ainda alguns formulários específicos podem ser solicitados.” explica o gerente de Relacionamento com Clientes, Leandro Souza.

O desenvolvimento e criação de Elisa contou com as áreas de Relacionamento com Clientes, Tecnologia da Informação (TI) e Marketing. Conhecimento técnico, pesquisas e vivências se uniram para finalizar uma ferramenta mais eficiente, prática e funcional ligada à Inteligência Artificial e aos serviços do Meu Portal Capemisa.

“Todo esse processo de estruturação foi pensado para oferecer o máximo de autonomia, resolutividade e uma abordagem Onmichannel. Foram muitos meses de estudos, nos quais também contamos com os colaboradores da empresa para darem feedback e sugestões”, explica a gerente de Marketing e Comunicação da empresa, Mariana Fagundes.

Para colaboradores, agilidade e praticidade

A história da Elisa como assistente virtual da Capemisa teve início com o RH Virtual, que hoje está também em plena utilização por seus colaboradores. Nesse caso, a ferramenta está disponível pelo Teams da empresa e ajuda a tirar dúvidas sobre solicitações do dia a dia corporativo, como folgas, licença maternidade e paternidade, férias, atestado médico, benefícios, etc.

A ferramenta cumpre sua função de agilidade e praticidade para o público interno nas atividades da Seguradora e Capitalização. Foi pensada de forma ampla para dar suporte ao que as pessoas precisam, atendendo a demanda com objetividade e gerando satisfação.

Cunho social

A equipe responsável por estruturar a Elisa também criou uma interação com informações sobre o Lar Fabiano de Cristo, instituição de amparo social. Com 43 unidades espalhadas pelo país e um histórico de apoio a crianças, jovens e idosos e famílias em vulnerabilidade social, preserva a missão de proteção social e educação transformadora para construir um mundo melhor.

Com apoio da Capemisa, a instituição já atendeu mais de 500 mil pessoas nos últimos 15 anos, com um trabalho certificado pela Unesco. Toda essa história, agora, também pode ser conhecida com as funcionalidades da Elisa.

N.F.

Revista Apólice