Café de Negócios Sindiplanos reunirá corretores para debater o momento atual da saúde

O Sindiplanos (Sindicato das Empresas de Comercialização e Distribuição de Planos de Saúde e Odontológicos do Estado de São Paulo) realizará um Café de Negócios no próximo dia 20 de junho, na capital paulista. O evento, organizado pela Freela, é o único com foco comercial neste segmento e visa contribuir para ampliar a relação entre corretoras e operadoras de saúde.

O tema do encontro será “O Momento Atual da Saúde Suplementar” e contará com participação de José Cechin, superintendente executivo do IESS (Instituto de Estudos da Saúde Suplementar) e Marcos Novais, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Haverá também uma conversa com Jose Luiz de Oliveira Estevam, diretor Comercial Varejo do Grupo NotreDame Intermédica.

“Entendemos que é necessário criar meios para validar a atuação profissional dos corretores de planos de saúde e, desta forma, se investir no desenvolvimento dessa importante categoria. O evento organizado pela Freela nos ajudará nesse sentido”, destacou o presidente da entidade, José Silvio Toni Junior.

O evento é direcionado para as corretoras especializadas em vendas de planos de saúde e demais players que atuam no mercado de saúde suplementar. Os interessados em participar do Café de Negócios Sindiplanos podem fazer suas inscrições no link.

Serviço

Café de Negócios Sindiplanos

Data: 20 de junho, a partir das 08h30

Local: Bovinu’S Fast Grill Paulista – Avenida Paulista, nº 735

N.F.

Revista Apólice