Bradesco Vida e Previdência fecha parceria para distribuir seguro prestamista

A Bradesco Vida e Previdência, empresa integrante do Grupo Bradesco Seguros, anunciou parceria com o Scania Banco e a Scania Corretora de Seguros para oferta de seguro prestamista aos clientes que contratarem o financiamento de caminhões da marca.

O seguro prestamista oferecido nessa parceria possui taxas competitivas e cobertura de até R$ 2 milhões, além de benefícios que apoiam no cuidado com a saúde.

“O seguro prestamista tem um papel estratégico em disseminar a cultura de proteção aos brasileiros. Com ele, podemos dar maior segurança para a operação de crédito, oferecendo mais tranquilidade para os clientes. Realizar a distribuição por meio do Scania Banco renova nosso objetivo de construir parcerias sólidas e produtivas para ampliar nossos negócios”, afirma Jorge Nasser, diretor presidente da seguradora.

Já diretor de Vida da companhia, Bernardo Castello, destaca que o seguro prestamista é um importante aliado, ao garantir pagamento da dívida em um momento difícil, como morte ou invalidez do segurado. “Na parceria com a Scania, vamos oferecer serviços que agregam valor ao cliente no seu dia a dia, tudo isso conectado por um sistema on-line que dará agilidade e transparência à nossa operação. São componentes que nos fazem acreditar no sucesso da parceria”, afirma Castello.

“Queremos ampliar cada vez mais nosso portfólio de serviços, melhorando a experiência dos clientes através de ferramentas digitais e processos ágeis, adequados às suas necessidades”, afirma Martin Sörensson, presidente da Scania Serviços Financeiros Brasil. “O seguro prestamista tira preocupações do cliente, dando maior liberdade para ele cuidar do que realmente interessa, que é a operação do seu negócio”, completa.

N.F.

Revista Apólice