Bradesco Vida e Previdência amplia grade de fundos de Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, está ampliando seu portfólio de fundos de investimento em Previdência Privada, com o lançamento de quatro produtos que investem em ativos de renda fixa, renda variável e multimercados: PrevJovem Juro Real 2040, Bradesco Exitus Renda Fixa PGBL/VGBL, Bradesco Crédito Privado Inflação PGBL/VGBL e Bradesco Genoa Capital Cruise MM PGBL/VGBL.

“Nos últimos três anos, realocamos cerca de 50% de nossa base para carteiras mais diversificadas, com planos modernos e taxas mais competitivas, em reavaliações sistemáticas das alocações de cada indivíduo. O objetivo é possibilitar uma oferta cada vez mais sofisticada e customizada de produtos para os nossos clientes” destaca Estevão Scripilliti, diretor da seguradora.

Pioneira no desenvolvimento de planos de previdência destinados a crianças e jovens até 24 anos, a empresa incorporou à Família PrevJovem o fundo Bradesco Juro Real 2040, ideal para investidores arrojados que buscam crescimento expressivo do capital. Disponível nas modalidades PGBL e VGBL, o fundo aceita oscilações de retornos de curto prazo e acompanha a variação da NTN-B, com vencimento em 2040, buscando rentabilidade superior à taxa básica de juros. Com investimento inicial de apenas R$ 50, o participante principal do plano PrevJovem não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe da criança ou jovem, mas qualquer pessoa que se proponha a viabilizar esse planejamento futuro.

Elaborado em parceria com a Bradesco Asset Management, o Bradesco Exitus Renda Fixa PGBL/VGBL efetua alocações estratégicas em papéis pré e pós-fixados, além de indexados à inflação. Busca manter patrimônio líquido enxuto, de forma a conceder ao gestor dinamismo para realizar alocações táticas e capturar oportunidades de curto prazo proporcionadas pelo mercado.

Também estruturado em conjunto com a Bradesco Asset, o Bradesco Crédito Privado Inflação PGBL/VGBL objetiva a superação do IMA- B5, possibilitando ao gestor realizar alocações em títulos indexados ao CDI e/ou IPCA, de forma a capturar oportunidades nos movimentos de taxas de juros e inflação. Com estratégia de gestão ativa, a Bradesco Asset utiliza um modelo proprietário para analisar a qualidade dos emissores de crédito de classificação de risco, selecionando apenas títulos com excelente rating.

Por fim, o Bradesco Genoa Capital Cruise MM PGBL/VGBL, elaborado em parceria com a gestora de investimentos Genoa Capital, utiliza estratégias baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, com possibilidade de realização de operações táticas de curto prazo. Atua principalmente no Brasil, mas também na América Latina, podendo abranger países emergentes e desenvolvidos.

