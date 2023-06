Bradesco Seguros lança Clube de Vantagens para prestadores de serviços

A partir deste mês, os prestadores de serviços da Bradesco Seguros, com foco nos segmentos Auto e Ramos Elementares, terão direito ao Clube de Vantagens da companhia, uma vitrine de ofertas exclusivas que conta com uma página especial para os parceiros. Mais de 300 marcas de diferentes segmentos e ofertas com cashback fazem parte do programa. Não é necessário acumular pontos, nem há cobrança de inscrição. Basta realizar o cadastro pelo site da seguradora.

Para usufruir das vantagens, basta o prestador inscrever o CNPJ da empresa na plataforma e aproveitar todos os cupons de descontos. Desta forma, o beneficiário pode aproveitar as ofertas, ter parte do seu dinheiro de volta por meio de cashback e, ainda, escolher como regatar o bônus: crédito em conta corrente ou cartão presente em várias marcas.

O Clube de Vantagens

O portal Clube de Vantagens Bradesco Seguros oferece descontos em lojas online e em estabelecimentos conveniados em todo o país, nos mais diversos segmentos: gastronomia, viagens, serviços de assistência, educação, vestuário, lazer e entretenimento. Mais informações estão disponíveis no link.

Para saber mais, acesse o site.