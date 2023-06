Beneméritas do CSP-MG levam novidades ao mercado

Durante o V Workshop Conhecer para Proteger, realizado no dia 21 de junho pelo CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais), as parceiras NucIEf Saúde, SindSeg MG/GO/MT/DF e MAPFRE apresentaram novidades ao mercado.

Simone Ribeiro, diretora-executiva da NucIEf, e Reginaldo Morais, diretor comercial da empresa, falaram das vantagens da comercialização do produto NucIEf Social, um cartão por assinatura que oferece descontos em diversos serviços como consultas médicas agendadas ou de urgência/emergência, telemedicina, procedimentos odontológicos, cirurgias, exames, medicamentos, serviços de lazer, alimentação, entre outros.

“Pelo valor de 19,90 por mês, sem coparticipação, o cliente tem acesso a todos esses benefícios. Para o corretor, é uma oportunidade de rentabilizar sua carteira de benefícios”, afirmou Simone.

Em sua exposição, a executiva Roberta Machado, presidente de comissão do SindSeg MG/GO/MT/DF, disse que o principal propósito da instituição é promover conhecimento para que o mercado de seguros evolua continuamente.

Roberta destacou os serviços prestados pelo Sindicato às companhias associadas e à sociedade em geral. A executiva enfatizou os programas Seguro na Escola, Seguro na Universidade, Bem Saudável e Trânsito + Seguro. “São iniciativas consolidadas e que difundem a importância do sentir-se seguro em qualquer ocasião e dos hábitos saudáveis para proteger a nossa saúde, nosso principal bem”.

Cláudia Suarez, especialista em Vida, Previdência e Capitalização da MAPFRE, falou a respeito do tema Proteção Educacional. “A companhia detém 23% do market share e é referência nacional no segmento de seguro educacional”. Segundo a executiva, os produtos voltados a esse ramo estão em ascensão depois da pandemia da Covid-19.

“Cerca de 87% das instituições de ensino no Brasil não têm seguro. São mais de 40 mil escolas espalhadas por 3 mil cidades. É um universo de oportunidades para os corretores. Na MAPFRE temos um portfólio completo de coberturas e assistências para proteger a comunidade escolar”, apontou.

No encerramento de cada apresentação, o mediador do evento e diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, encaminhava as perguntas aos representantes de cada benemérita, que respondiam as dúvidas do público.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, anfitrião do evento, enfatizou a relevância do workshop para o fortalecimento do setor. “Quanto mais capacitação dos agentes e profissionais do segmento, melhor será a proteção oferecida à sociedade”.

Mello falou também sobre a campanha de doação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal promovida pela entidade em parceria com a Cufa (Central Única das Favelas) Regional Barreiro. “Essa é uma iniciativa permanente já que esses itens são uma necessidade constante das famílias em situação de vulnerabilidade social”, justificou.

Próximo Workshop

O evento de capacitação e networking acontece no dia 6 de julho com a participação das empresas MetLife (Amanda Martins, especialista em Vida MG/GO), Asseg Assessoria (Jader Abreu, sócio-diretor), Mais Segally Corretora (Allyson Cirilo e Eunápio Júnior, sócios-diretores) e Hapvida Notredame Intermédica (Rodinelly Moreira, diretor Comercial Varejo e Ana Paula de Amorim, diretora Comercial Empresarial). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link.

N.F.

Revista Apólice