AXA lança seguro Auto Frota Flex com flexibilidade e personalização aos clientes

A AXA no Brasil acabou de lançar uma nova solução para segurança corporativa: o Auto Frota Flex. O seguro é uma opção personalizável e flexível para veículos comerciais de empresas, proprietários de empreendimentos, sócios e dependentes diretos, sendo cônjuge e filhos. Oferecendo proteção que abrange do pequeno ao grande risco, o produto é válido para frotas a partir de três itens, sem limite máximo, e conta com diversas opções de serviços.

O Auto Frota Flex da AXA foi desenvolvido em colaboração com os corretores e clientes para atender às necessidades específicas de cada caso, como resultado da cultura de cocriação da empresa. Entre os diferenciais do lançamento, destacam-se a personalização do seguro, uma vez que o corretor e o cliente poderão selecionar, no momento da cotação, o tipo de atendimento de oficinas e peças por item, podendo ter até três preços em uma mesma cotação. O produto também oferece possibilidade de escolha de carro reserva ou voucher para aplicativo no momento do sinistro, além de opções de serviços de vidros, assistência 24 horas e carro reserva.

Um diferencial do Auto Frota Flex da AXA é a opção de contratação de danos elétricos para veículos elétricos plug-in, incluindo a cobertura para cabos e carregadores, caso ocorra este evento no momento de carregamento do automóvel. Com essa nova opção de seguro, a empresa reforça sua posição como a primeira companhia do mercado a oferecer proteção de Danos Elétricos para veículos elétricos, por meio de cobertura adicional contratada.

A contratação do seguro Auto Frota Flex é feita de forma totalmente digital. Basta que o corretor acesse o sistema de cotação e emissão online no Portal do Corretor. O processo é fácil de utilizar, desde o enquadramento do veículo até a oferta de preço e a negociação. É possível, ainda, fazer o upload de informações, a edição de informações na ferramenta, a possibilidade de ofertas diferentes, a negociação por meio da solicitação de repique e todo controle e agendamento online de vistoria digital em caso de fechamento do negócio. Tudo isso com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros.

N.F.

Revista Apólice