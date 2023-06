Austral aposta em tecnologia para simplificar venda do seguro garantia

Especialista em grandes riscos corporativos, a Austral Seguradora vem desenvolvendo iniciativas de tecnologia e inovação para melhorar a experiência de seus parceiros comerciais e clientes. Depois de lançar a primeira apólice interativa do mercado segurador, com aprimoramento da arquitetura de informações em um menu navegável criado a partir das estratégias de Legal Design e Visual Law, a companhia agora está conectada aos sistemas de corretoras para simplificar o processo de contratação de seguro garantia.

O projeto Plug-in permite a otimização de processos e a contratação de apólices de forma cada vez mais simplificada, em poucos minutos. Dados da empresa mostram que, somente no primeiro quadrimestre, a seguradora registrou um aumento significativo nas emissões de apólices do seguro garantia judicial que, a partir do projeto, já ultrapassam com 1,7 mil emissões. O mesmo levantamento mostra que, observando apenas o mês de maio, houve um crescimento de 31% nas contratações.

“A implementação do projeto Plug-in veio para facilitar ainda mais o dia a dia dos nossos atuais clientes. Produtos com grande volume de emissões, que anteriormente demandavam um alto esforço operacional de Subscrição, atualmente são processados de forma muito ágil com todos os parâmetros de aceitação de risco e controles da companhia”, explica a gerente de Subscrição Garantia, Camila Jarlicht Chut.

Segundo ela, as ações estruturadas estão alinhadas com a estratégia de digitalização da Austral Seguradora. “Há um avanço significativo já que essa solução traz grandes benefícios a todas as partes, gerando ainda mais valor no processo de emissão usual, favorecendo não só celeridade e ganho de escala, como maior contato com nossos parceiros”, complementa Camila.

O seguro garantia é um dos produtos que tem maior volume de emissões diárias. Para avaliar a qualidade das APIs e aprimorar o relacionamento, a empresa também promove reuniões semanais com as corretoras parceiras, quando há um intercâmbio de informações sobre possíveis melhorias, impressões de uso do sistema e demandas dos tomadores. “Nós somos especialistas nas áreas que atuamos e esse contato próximo com o cliente sempre foi um diferencial de mercado, que agora também traz um ganho em agilidade, já que a redução no tempo de fechamento do negócio foi exponencial”, exemplifica o gerente de Produtos, Kevin Holtz, que também faz parte do projeto.

A expectativa é de que a carteira esteja completamente plugada até o fim do ano e que a Austral avance para outras linhas de negócios, alavancando as vendas e criando mais facilidades aos clientes e corretores. As ações acontecerão por meio da tecnologia, possibilitando novos negócios e abrindo portas para outras emissões de produtos que ainda não são disponibilizados no formato digital.

N.F.

Revista Apólice