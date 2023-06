Assurant lança plataforma que possibilita oferta de seguro celular

A Assurant lançou um serviço de diagnóstico online que avalia o smartphone usado de quem deseja contratar um seguro. A novidade está disponível na Bem Mais Seguro, plataforma de venda de seguros da seguradora, e faz todo diagnóstico do aparelho de forma 100% virtual, possibilitando que o consumidor contrate o seguro para celulares em uso.

O processo é simples: ao acessar a plataforma, o usuário seleciona o modelo do aparelho, inseri o IMEI (código de identificação de regularidade do celular) e inicia o diagnóstico, que é realizado em seis etapas, para verificar as condições do aparelho. Depois, o cliente escolhe o plano de proteção (Completo ou Econômico) e finaliza o processo de contratação. Não há limite de tempo de uso do aparelho para contratar a proteção, desde que a marca e modelo sejam elegíveis ao seguro. Outro benefício oferecido pela Bem Mais Seguro é a condição facilitada de pagamento, parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito.

Vladimir Freneda

“Essa tecnologia é uma solução própria da Assurant e complementa o nosso ecossistema de proteção para dispositivos móveis. Operamos com uma capacidade digital automatizada e segura, que nos ajuda a diagnosticar, por meio da Inteligência Artificial, o estado do aparelho em menos de 3 minutos”, explica Vladimir Freneda, presidente da companhia.

Segundo o executivo, a agilidade do sistema permite que a cotação de um seguro seja feita em poucos cliques. “É uma jornada totalmente digital e intuitiva, o cliente não precisa fazer nenhum download. Além disso, não passa por nenhum tipo de burocracia e é atendido rapidamente”, complementa Freneda.

O presidente da Assurant ressalta que a tecnologia também está disponível para que os seus parceiros de negócios possam ofertar a proteção, através dos canais de varejo, e-commerce, bancos, fintenchs e fabricantes de dispositivos móveis. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice