Aplicativo da Bradesco Seguros apresenta nova funcionalidade

Focando em soluções voltadas a experiência do cliente, o Grupo Bradesco Seguros lançou em seu aplicativo a nova atualização “Minhas Proteções”, que permite ao usuário visualizar todos os seguros e produtos contratados e suas proteções em cada uma das categorias: Bem-estar, Patrimônio e Futuro.

Dentro do app, o segurado pode obter mais informações a respeito das soluções que ainda não possui e realizar a contratação de forma digital para aumentar seu grau de proteção.

Este lançamento foi realizado a partir de entrevistas e testes de usabilidade com consumidores e uma comunidade interna de Beta Testers Funcionários (colaboradores voluntários da própria companhia), considerando suas principais demandas e apontamentos. Tal medida fortalece o compromisso da seguradora em colocar o cliente sempre no centro de suas ações.

“Alinhada a estratégia de sempre envolver o nosso segurado em todas as frentes, estamos levando diversos serviços digitais com jornadas simples e fluídas, permitindo o gerenciamento de todos os seguros e produtos em um único lugar. Além disso, fortalece nosso papel de promover e disseminar a cultura do seguro e da proteção no mercado brasileiro”, afirma Giuliano Generali, superintendente executivo de Canais Digitais da Bradesco Seguros.

O aplicativo Bradesco Seguros está disponível para download no Google Play e App Store.

N.F.

Revista Apólice