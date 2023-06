Apesar dos desafios, seguro de vida segue em expansão no Brasil

EXCLUSIVO – Após a pandemia e a maior conscientização das pessoas sobre a importância de estarem protegidas, o seguro de vida vem vivendo um ótimo momento. Segundo dados divulgados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), a carteira atingiu R$ 6,95 bilhões em prêmios no primeiro trimestre. Montante representa um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período em 2022.

Victor Bernardes

“O seguro de vida é uma ferramenta que oferece proteção financeira para o segurado e seus familiares no caso de algum imprevisto, como doença, acidente ou fatalidade. A indenização pode ajudar a substituir a renda do cliente, cobrir despesas e pagar dívidas, dando suporte para a continuidade do estilo de vida de cada família”, afirma Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica.

Segundo o executivo, a seguradora registrou um aumento de 35,5% do prêmio total do seguro de vida individual, fruto de ações comerciais, da renovação do portfólio de coberturas e do planejamento estratégico realizado pela empresa para impulsionar as vendas. “No geral, nossa maior procura é por produtos individuais. Comparando o primeiro trimestre deste ano com o do ano passado, observamos um aumento total de R$ 7,6 milhões em prêmios dessa carteira”, diz Bernades.

Carlos Cortez

Na Prudential do Brasil, os seguros de pessoas cresceram 20,9% nos três primeiros meses deste ano em comparação com o primeiro trimestre de 2022, faturando R$ 1,3 bilhão. De acordo com Carlos Cortez, vice-presidente de Marketing e Digital da seguradora, o bom desempenho foi observado tanto no segmento individual, que registrou incremento de 21,1% de janeiro a março deste ano ante 2022, quanto no coletivo, que teve um aumento de 19,7% no mesmo intervalo.

“O mercado em geral se desenvolveu muito nos últimos anos devido à maior conscientização das pessoas em relação à necessidade de proteção, e para isso é preciso estar financeiramente protegido e preparado para qualquer imprevisto. Hoje, os benefícios do seguro de vida estão mais difundidos e, aqui na Prudential, temos ampliado nosso portfólio de produtos com soluções cada vez mais alinhadas às necessidades da população”, afirma Cortez.

Nancy Rodrigues

Já na Tokio Marine, até o final de abril a carteira apresentou uma expansão de 16,3% em relação ao mesmo período em 2022. No segmento Individual, este crescimento foi ainda mais expressivo, chegando a 31,5%. “Esses resultados são frutos de um grande trabalho envolvendo os corretores, divulgação dos produtos, treinamentos, campanhas e expansão de portfólio. Seguro é uma proteção contra a perda, e quanto menor for a reserva financeira para cobrir emergências, maior é a necessidade de se ter proteção para imprevistos que possam desestabilizar a vida pessoal”, ressalta Nancy Rodrigues, diretora de Pessoas da empresa.

Nancy reforça também que, devido ao crescimento de trabalhadores autônomos, as seguradoras devem adotar ações para alertar esse público sobre a importância de contratar uma apólice de seguro de vida. De acordo com o IBGE, no último trimestre de 2022, o Brasil alcançou a marca de 25,7 milhões de profissionais sem registro na carteira de trabalho. “Uma das principais preocupações dos empreendedores é justamente sobre como se resguardar financeiramente, para ter tranquilidade em um momento em que não possa exercer sua atividade. O seguro deve ser considerado como um reforço da reserva de emergência em situações como esta”.

Hilca Vaz

Na Mapfre, segundo Hilca Vaz, diretora técnica de Vida, Previdência e Capitalização, foi registrado um incremento de aproximadamente 65% no prêmio emitido da carteira no primeiro trimestre de 2023, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Para a executiva, o mercado está percebendo a busca por produtos customizados e vem facilitando o processo de contratação do seguro de vida, permitindo que cada pessoa personalize a sua apólice de acordo com suas necessidades, o que gera uma maior procura pelo produto.

Contudo, Hilca ressalta que o Brasil está aquém do seu potencial de expansão quando comparado com outros países. Enquanto a média mundial chega a 7% do Produto Interno Bruto (PIB), no Brasil não chega a 1%, segundo estatísticas internacionais. “A expectativa é de que a procura por seguros de vida continue crescendo, não só devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, mas também em razão do aumento da longevidade, fenômeno que faz as pessoas terem a ter a percepção de viverem mais e, com isso, sentirem a real possibilidade de serem acometidas por alguma doença grave ou imprevisto. Temos um grande potencial e uma enorme responsabilidade em desenvolver produtos acessíveis, que caibam no bolso do consumidor; flexíveis, para atender os diferentes momentos da vida do cliente; e uma jornada de pré-venda e pós-venda ágil e simples, oferecendo ferramentas capazes de alavancar a educação financeira da população brasileira”.

Nicole Fraga

Revista Apólice