ANS suspende a comercialização de 31 planos de saúde

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou na última sexta-feira, 16 de junho, a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a entidade determinou a suspensão de 31 planos de nove operadoras devido a reclamações efetuadas no 1º trimestre de 2023.

A proibição da venda começa a valer no dia 23/06. “Ao todo, 407.637 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”, afirma o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Alexandre Fioranelli.

Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 15 planos de sete operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.

Resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento (1º trimestre)

– 31 planos com comercialização suspensa

– 15 planos com a comercialização liberada

– 407.637 beneficiários protegidos

– 43.660 Total de reclamações no período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

Consulte o resultado nas listas abaixo:

– Planos com comercialização suspensa

– Planos reativados

– Planos que já estavam suspensos por outros motivos e que também foram suspensos pelo monitoramento da garantia de atendimento

– Planos liberados pelo monitoramento da garantia de atendimento, mas que continuam suspensos por outros motivos

Revista Apólice