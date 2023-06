American Life e TGL Consultoria firmam parceria

Uma parceria que promete movimentar o segmento de Vida no País acaba de ser formalizada. A American Life Seguros (Alseg) e a TGL Consultoria, representada pelo CEO Rogério Araújo, vão atuar em conjunto visando ao crescimento do mercado e dos corretores parceiros.

“A Alseg é uma seguradora que opera no ramo de benefícios há mais de 30 anos com o objetivo de fortalecer cada vez mais o canal corretor. Os seus diretores comerciais, Geniomar Pereira e Valmir Rodrigues, têm história no mercado. São pessoas que eu admiro e respeito. Por isso, decidimos apoiá-los, incentivá-los, reunir corretores, apresentá-los a parceiros, enfim, contribuir para aproximar a companhia dos corretores e do nosso mercado”, explica Araújo, que também é corretor de seguros.

O diretor da American Life, Geniomar Pereira, ressalta que “a TGL, representada pelo seu fundador Rogério, é uma referência nacional em seguro de vida e planejamento financeiro. Pretendemos compartilhar de toda essa expertise para que, juntos, possamos alavancar nossas carteiras voltadas aos ramos de Pessoas”.

Segundo o diretor Valmir Rodrigues, as expectativas com a parceria são “as melhores possíveis”, já que a Alseg é especializada em seguros de vida, assim como a TGL.

“Nossa união proporcionará excelentes oportunidades de negócios. Minas Gerais, berço da TGL, é um dos principais mercados do País. Pretendemos aumentar nossa representatividade no Estado. Ninguém se destaca no nesse setor, sem uma forte parceria e é isso que buscamos na aproximação com a TGL”, argumenta Rodrigues.

N.F.

