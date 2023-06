Alba Seguradora se reposiciona comercialmente com foco no corretor

EXCLUSIVO – A Aliança da Bahia conta agora com uma nova marca, a Alba Seguradora. A nova marca e identidade visual serve para refletir o novo momento da companhia, que pretende ser mais moderna e digital. No plano comercial da seguradora, riscos pessoais representam 70% da operação, com todo o portfolio: vida individual, acidentes pessoais, vida em grupo, capital global, PME, prestamista etc. Os outros 30% serão para os riscos de danos, como o empresarial (com LMI de R$ 15 milhões e LMV de R$ 20 milhões) e residencial (com LMI de R$ 5 milhões).

Solon Barreto, diretor Comercial e Operações da Alba Seguradora

Solon Barretto, diretor de Comercial e de Operações, afirmou que a distribuição é nacional. “A matriz é em Salvador, mas a capilaridade vai se expandir através de filiais e assessorias. Há base estratégica em São Paulo e operação massificada em afinidades. A atuação com parcerias comerciais não tem fronteiras”. Ele explica que a companhia é muito austera e devera começar a crescer a partir do segundo ano. A intenção não é crescer a todo custo, mas sempre acima da inflação.

O canal de afinidades também é uma força da companhia, que atua com varejistas em produtos de garantia estendida, prestamista, acidentes pessoais com sorteios e outros canais. “O corretor de seguros é prioridade, nosso canal estratégico. Vamos trazer oportunidades que o corretor não costuma ter no mercado”, avisou Barretto.

Lazzo Matumbi, abrindo a festa da Alba Seguradora

FESTA EM SALVADOR

O lançamento da nova marca Alba Seguradora foi realizado em Salvador na noite de ontem (6) e contou com a participação de colaboradores, corretores e parceiros comerciais. A história da companhia começou em 1870, no segundo reinado, com apólice de seguro marítimo autorizada por d Pedro II.

A companhia agora é capitaneada pelo presidente José Renato Tourinho, que comparou a ansiedade do lançamento da nova marca com o nascimento de um filho. “A minha vontade é que a Alba cresça, aprenda a andar e continue a ser a mais antiga seguradora do País. Meu papel de presidente é ter a certeza de que a empresa cresce no caminho certo. Antes do lucro vem todas as linhas do balanço. Temos no grupo o Hospital Aliança como exemplo de retorno à sociedade”, resumiu Tourinho.

Show de Alexandre Peixe na festa Alba Seguradora

O representante do Conselho de Administração, Alberico Mascarenhas, ressaltou que este é o primeiro capítulo de uma nova temporada da Aliança da Bahia, agora como Alba Seguradora.

A revitalização da marca começou em fevereiro de 2022, com a aprovação do Conselho. A inovação da operação aconteceu a partir da área técnica, produtos, notas técnicas, operações, atendimento e parque tecnológico.

Kelly Lubiato, de Salvador/BA

