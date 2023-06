Akad expande equipe Comercial e de Marketing para apoiar corretores

Compartilhar no

A Akad Seguros anunciou que está reforçando suas equipes de vendas e marketing. Desde o início do ano passado, com o aporte liderado pela GP Investimentos e transição de Argo para Akad, a companhia vem colocando em prática o plano de reestruturação do departamento comercial. Já foram 18 contratações, incluindo a chegada de profissionais especializados em eventos, produção de conteúdo, mídia e atendimento comercial.

As contratações estão alinhadas com a estratégia da seguradora de otimizar o suporte aos seus corretores. Conhecida por apostar na digitalização do seu portfólio de produtos aliada a uso de dados e até Inteligência Artificial, a empresa sinaliza que tecnologia e atendimento humanizado devem caminhar juntos na companhia.

“Estamos empenhados em estruturar um time qualificado para atender todos os perfis de clientes da seguradora, de PME’s até grandes empresas”, destaca Mariana Miranda, head de Vendas e Marketing da Akad. “Nossa equipe é multidisciplinar, com profissionais focados em canais de distribuição, grandes clientes e atendimento personalizado para corretores e assessorias” complementa a executiva.

Segundo Mariana, a expectativa é que o novo time comercial seja o pilar para a implementação de projetos mais ambiciosos, como o Corretor Digital, a plataforma de vendas da seguradora, além de soluções sob medida para os grandes clientes. Nessa nova iniciativa, lançada em janeiro, os profissionais da seguradora ajudam os corretores na criação de peças para ações de marketing e comunicação em mídias sociais, além de otimização de investimentos em plataformas de anúncios digitais.

Além do reforço no time comercial e de marketing, a Akad já havia anunciado a expansão de sua equipe de tecnologia, que passou de cinco para 50 profissionais desde a aquisição da GP. “O corretor terá acesso ao que existe de mais moderno em inovação para agilizar e aperfeiçoar sua jornada de trabalho, mas também poderá contar com um time qualificado de pessoas para ajudar a expandir os negócios”, explica Mariana. Segundo a executiva, a empresa continua monitorando novos talentos para continuar expandindo o time de vendas e marketing até o final de 2023.

