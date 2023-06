Akad aposta em digitalização para democratizar venda do seguro D&O

A Akad é uma das principais seguradoras do Brasil na venda do seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores (D&O), e projeta um futuro promissor. No radar, está um 2023 de novas oportunidades com a digitalização do seguro, o que deve agilizar e desburocratizar a jornada de contratação pela internet, inclusive por pequenas e médias empresas.

O seguro D&O oferece proteção a executivos no caso de reclamações de acionistas, empregados, órgãos governamentais e demais terceiros nas áreas administrativa, judicial e arbitral. A função do produto é proteger o corpo diretivo e gerencial para que as decisões pela empresa sejam tomadas com tranquilidade e segurança. Caso algo fuja do script e venha a ser questionado, o seguro garante que o patrimônio pessoal do executivo na pessoa física não seja afetado.

Segundo Fernando Gonçalves, diretor de Linhas Financeiras da Akad, a busca pelo D&O começou se tornar uma realidade no início dos 2000 e teve alguns marcos que elevaram o interesse pelo produto, como as ondas de privatizações, o aumento das empresas buscando os mercados de capitais e fortalecimento do escrutínio regulatório brasileiro.

Ao longo dos anos este cenário impulsionou as vendas do seguro D&O, que em 2022 ultrapassou a marca de R$1,2 bilhão em prêmios. “O produto é uma realidade para os administradores de empresas de maior porte, sejam elas de capital aberto ou fechado e em todos os setores da economia, mas há risco para administradores em empresas de qualquer porte”, diz Gonçalves.

Foco no corretor

Buscando ganhar ainda mais protagonismo no mercado de D&O, a seguradora já sabe que precisará primeiro encarar o desafio de fidelizar uma base mais ampla de corretores. Segundo a companhia, há um número limitados de profissionais efetivamente especializados no ramo e com foco para vender o produto no Brasil. “O D&O ainda é encarado como um seguro complexo e personalista, que demanda uma maior qualificação por parte do corretor. Precisamos desmistificar essa impressão para que o ramo também se torne uma realidade para administradores de pequenas e médias empresas, que por vezes tem riscos similares as grandes empresas”, destaca o executivo.

A estratégia da Akad para ganhar a confiança dos profissionais foi desburocratizar a jornada de venda do produto. Desde o final do ano passado, o D&O já é oferecido pela seguradora em um modelo totalmente digital. A companhia vem investindo ainda no uso de Inteligência Artificial na avaliação dos riscos, automatizando ainda mais o processo de cotação e contribuindo para agilizar a emissão das apólices, mas mantendo o atendimento e as cotações de grandes riscos personalizadas, de acordo com a necessidade de cada cliente.

Outro diferencial, de acordo com Gonçalves, foi remodelar a plataforma para uma linguagem mais acessível, com um passo a passo didático e escrito em português. A ideia é que os corretores tenham acesso a treinamentos e suporte por parte da corretora para que consigam vender seguros sem necessariamente se tornarem grandes experts em gestão empresarial ou mercado de capitais. “Existem corretores que querem se capacitar para ter mais autonomia nas negociações e diversificar suas ofertas de produtos, são esses que queremos como parceiros”, aponta o diretor da Akad.

N.F.

Revista Apólice