Affinity anuncia rebranding da marca

O que não faltam são motivos para comemorar no Affinity Seguro Viagem. A empresa, que está celebrando seus 10 anos em 2023, vem preparando uma série de novidades a serem apresentadas ao mercado ao longo do ano, incluindo o rebranding da marca, o que incluirá, entre outras coisas, uma nova logo, mais moderna e alinhada ao momento da companhia.

“Ela estará em sintonia com os objetivos atuais, mas sem descaracterizar nossa essência. Estamos preparados para muitos anos de sucesso e isto só é possível pelo reconhecimento e respeito do nosso público”, afirma o CEO da empresa, Marilberto França.

Somente no primeiro trimestre de 2023, a companhia emitiu 900 mil bilhetes de seguro viagem, um resultado histórico. “É muita gente viajando com nossa marca e isso demonstra a solidez do Affinity ao longo da última década. Lá atrás, nós já começamos grande. As primeiras negociações surgiram com clientes que nos acompanham até hoje e nossa trajetória sempre foi motivo de muito orgulho, saímos da venda número 1 para mais de 150 mil bilhetes emitidos no primeiro ano de vida. E bater 900 mil bilhetes em três meses mostra a força do trabalho de toda a nossa equipe, pessoas de habilidades distintas e com muito comprometimento”, avalia França.

Ainda no primeiro trimestre do ano, o Affinity foi eleito entre os dez melhores Seguros de Viagem do Brasil*. “Nossas estratégias sempre foram concentradas no B2B e no respeito que mantemos pelo trade turístico, mesmo assim, conseguimos nos destacar entre os consumidores finais e fomos citados como um dos melhores do país. Tenho certeza que estamos trilhando o caminho certo e que a próxima década será tão positiva quanto a primeira”, conclui o CEO.

N.F.

Revista Apólice

* Prêmio Melhores Destinos 2022. Ao todo, a pesquisa teve a participação de quase 15 mil leitores do site. E cada um avaliou, com notas de 1 a 10, o seguro viagem que contratou em três quesitos: custo-benefício, cobertura e experiência.