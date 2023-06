Aconseg-RJ recebe Excelsior Seguros em sua sede

Na manhã da última quinta-feira, dia 29 de junho, a diretoria e associadas da Aconseg-RJ (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro), receberam em sua sede Alvanir Macedo, superintendente regional RJ/ES/MG/NE da Excelsior Seguros, e Luise Soares, executiva de contas da companhia.

“Recebi com muita alegria a visita da Excelsior e a notícia de que a seguradora conta com as associadas da Aconseg-RJ, para ampliar e incrementar a sua atuação no nosso estado. Essa sinergia é muito boa para os negócios. Também fazia algum tempo em que não realizávamos um encontro em nossa sede, que está sempre de portas abertas aos parceiros”, afirma Joffre Nolasco, presidente da entidade.

N.F.

Revista Apólice