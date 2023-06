A receita do sucesso no mercado de seguros

Nos últimos anos, o mercado de seguros tem sido um verdadeiro mestre na preparação dos ingredientes para um futuro promissor. Implementações como o Open Insurance até o momento têm fornecido os elementos básicos necessários para criar uma base sólida. No entanto, é hora de adicionar o fermento que fará o bolo crescer e alcançar todo o seu potencial: as novas tecnologias.

Assim como o fermento é essencial para que a massa do bolo cresça e se transforme em uma sobremesa irresistível, as tecnologias emergentes, como a Inteligência de Dados, IoT, 5G e outras, são cruciais para impulsionar o crescimento e a inovação no setor de seguros.

Rogério Melfi

A Inteligência de Dados, por exemplo, atua como um fermento poderoso. Ao analisar e interpretar grandes volumes de dados, as seguradoras podem obter insights valiosos sobre seus clientes, identificar tendências e padrões de comportamento, e personalizar suas ofertas de acordo. Isso permite que as seguradoras ofereçam produtos e serviços mais relevantes, aumentando a satisfação do cliente e impulsionando o crescimento do mercado segurador.

Da mesma forma, a IoT adiciona um toque especial à massa do setor de seguros. Ao conectar dispositivos e coletar dados em tempo real, as seguradoras podem obter uma compreensão mais profunda dos riscos enfrentados pelos segurados. Sensores em veículos, residências e outros ativos podem fornecer informações precisas sobre condições de condução, segurança doméstica e muito mais. Esses dados contextualizados permitem que as seguradoras tomem decisões informadas, ofereçam serviços de valor agregado e reduzam os riscos associados às apólices.

O 5G, por sua vez, é como o fermento de alta performance que acelera todo o processo de crescimento. Com sua velocidade e capacidade de transmissão de dados ultrarrápidas, o 5G proporciona uma conectividade robusta que impulsiona a eficiência e a agilidade nas operações seguradoras. Isso permite o processamento rápido de informações, a tomada de decisões em tempo real e uma comunicação mais fluida entre as seguradoras e os segurados. O resultado é um setor mais dinâmico, capaz de responder rapidamente às demandas do mercado e fornecer um serviço de excelência.

Enquanto alguns mercados internacionais já estão saboreando os resultados da adição desses ingredientes tecnológicos, o setor de seguros nacional ainda está na etapa de preparação da massa. No entanto, o potencial de crescimento é imenso e as seguradoras brasileiras têm a oportunidade de se destacar nessa nova era. Por meio de parcerias estratégicas com empresas de tecnologia robustas e investimentos inteligentes em inovação, elas podem garantir que o fermento das novas tecnologias seja adicionado à receita do sucesso.

Assim, até o momento tivemos os ingredientes para preparar a massa do setor de seguros. Agora, é hora de adicionar o fermento das novas tecnologias emergentes. Com a Inteligência de Dados, IoT, 5G e outras inovações, as seguradoras poderão ver o bolo do crescimento se expandir, impulsionando o mercado segurador a alcançar patamares ainda mais altos. O segredo está em combinar esses ingredientes tecnológicos com estratégias sólidas e parcerias estratégicas, permitindo que o setor de seguros prospere e ofereça um serviço excepcional aos seus clientes.

* Por Rogério Melfi, gerente de Open Finance da TecBan