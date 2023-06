180 Seguros cria posicionamento de marca e lança identidade visual

Para marcar o crescimento e o novo momento do negócio, a 180 Seguros anunciou nesta semana um novo posicionamento. O objetivo é criar destaque no mercado e gerar relevância para a marca. “A nova identidade é reflexo de um trabalho imersivo, uma construção de quase um ano, que vem para tangibilizar nossos diferenciais competitivos e reforçar o que queremos construir daqui para frente como seguradora”, explica Mauro Levi D’Ancona, CEO e cofundador da startup.

A mudança acontece em um momento estratégico para a insurtech, que recebeu recentemente o aval da Susep (Superintendência de Seguros Privados) e passa a atuar também como seguradora S3, podendo ofertar qualquer tipo de seguro em qualquer estado do Brasil.

Além do posicionamento, outras ferramentas estratégicas foram construídas, como o território, arquétipo, painel semântico e atributos, que foram a base para a criação da identidade, que inclui nova logo e assinatura. A nova paleta de cores também foi pensada para criar diferenciação e, propositalmente, fugir do comum da maioria das empresas de tecnologia, que costumam ser monocromáticas e neons. O projeto foi assinado pelo Colletivo Design Studio, especialista em branding, que já atuou com grandes marcas, como Nike, Adidas, Havaianas, Netflix e Itaú. Conduzido pelo time interno de Marketing, o processo teve participação dos C-levels, além de outros líderes de áreas diversas que contribuíram com ideias e percepções em todas as etapas.

Segundo Marcelo Roncatti, sócio e diretor criativo do Colletivo, a nova identidade foi criada para refletir a essência da marca e comunicar os principais diferenciais da 180, como facilidade, simplicidade, agilidade, flexibilidade e transparência, aliados à tecnologia. “A facilidade e simplicidade, por exemplo, se traduzem visualmente no uso das formas geométricas — minimalistas e simples. A flexibilidade é representada pelos grafismos e suas diversas combinações”, afirma Roncatti.

A nova assinatura da marca, “Simplesmente seguro”, sintetiza a experiência diferenciada que a insurtech oferece aos seus clientes. “Oferecer seguros tem que ser fácil, ágil, sem burocracias. A 180 veio para simplificar a jornada do parceiro comercial e do cliente final. Atuamos lado a lado do parceiro, desde a criação do produto até o atendimento, sempre com total transparência para que ele se sinta seguro”, afirma D’Ancona.

A partir de agora, a 180 foca as atenções para o lançamento do seu primeiro produto como seguradora, um seguro residencial que terá até 21 coberturas para os parceiros incluírem no plano, de forma totalmente modular, e com proteções que ainda são escassas no mercado, como danos a jardim, placas solares e equipamentos de home office.

