Zurich amplia coberturas do seguro para motos

A Zurich está ampliando os benefícios do produto Zurich Moto. A partir de agora, o cliente que adquirir o seguro poderá contar com a cobertura para colisão, em adição às coberturas para incêndio, roubo ou furto que já existiam, além de cobertura adicional para vidros, caso o segurado deseje contratar. O limite de aceitação também subiu, contemplando 90% do mercado de motocicletas brasileiro.

“As novidades potencializam um produto que já tinha diferenciais muito interessantes no que diz respeito a pagamento e coberturas adicionais. Agora, ele está ainda mais completo”, comenta João Merlin, superintendente de Automóvel da seguradora. “Queremos assegurar que nossos clientes tenham mais tranquilidade e segurança, seja em viagens aos finais de semana ou na locomoção diária nas grandes e pequenas cidades”, explica.

Segundo Merlin, os pacotes de coberturas do Zurich Moto oferecem opções de indenização parcial ou total, com valor de mercado referenciado em que o fator de ajuste pode chegar a 100%. Já as coberturas adicionais foram pensadas para atender às diferentes necessidades dos pilotos de todo o país.

“Trouxemos mais benefícios para todos os clientes, como o despachante em caso de sinistro e a assistência 24 horas também à residência do segurado, desde que seja pessoa física”, conta o executivo. “A marca desse produto é a flexibilidade. Cada cliente pode personalizar sua apólice com as coberturas que considerar mais adequadas à sua realidade, com opções como Carta Verde e coberturas para vidros, acessórios e equipamentos de proteção”.

O executivo lembra ainda que a companhia oferece possibilidade de pagamento em até 12 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. “Isso ajuda nossos clientes a se organizarem financeiramente, além de representar uma economia, já que não pagarão juros nas parcelas”.

Confira um resumo dos benefícios e coberturas oferecidas pelo Zurich Moto:

– Modelos aceitos: scooters e motos a partir de 500 cilindras, utilizadas para lazer ou locomoção diária (sem fins comerciais);

– Coberturas para colisão, incêndio, roubo ou furto;

– Assistência 24h à residência do cliente pessoa física;

– Despachante em caso de sinistro;

– Assistência 24h, com pacotes de Assistência Básico, Completo ou VIP, e possibilidade de contratação de quilometragem adicional;

– Cobertura adicional de Despesas Judiciais, que garante reembolso em consequência de inquérito policial ou processo criminal contra o segurado em virtude de acidente de trânsito;

– Cobertura adicional de Danos Morais e Estéticos, que assegura o reembolso das indenizações por danos morais que o segurado for obrigado a pagar em função de ação judicial, em decorrência de acidente com a motocicleta segurada;

– Cobertura adicional de Danos Materiais e Corporais a terceiros;

– Cobertura adicional de Carta Verde, que garante a proteção de terceiros que possam ser afetados por acidentes de trânsito no período da sua viagem aos países do Mercosul;

– Cobertura adicional para vidros, com opções de pacote básico (que garante o reparo ou a substituição de peças em lanternas, faróis e retrovisores) ou completo (que inclui também pequenos reparos na lataria e a substituição ou reparação da roda, pneu e componentes do sistema de suspensão em caso de impactos acidentais contra objetos cortantes, buracos e desníveis acentuados);

– Cobertura adicional de acessórios, que garante o reembolso do valor dos acessórios, em caso de indenização integral, como alforges, afastador de alforges, para-brisa, slider, sissybar, protetor de mãos e baú bauleto;

– Cobertura adicional para equipamentos de proteção, com cobertura para capacete, macacão, bota, jaqueta e demais acessórios de proteção em caso de indenização integral do equipamento e da motocicleta.

O seguro Zurich Moto pode ser contratado por clientes pessoa física ou jurídica, sendo aceitos veículos nacionais ou importados, com até 10 anos de fabricação. Já a renovação ocorre com veículos com até 15 anos.

Produção de motos em alta

As mudanças no seguro para motos da Zurich vêm em um momento de alta no mercado. Dados da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) mostram que foram fabricadas mais de 397 mil motocicletas no primeiro trimestre de 2023, alta de 21,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com levantamento da associação, esse foi o melhor resultado para os três primeiros meses do ano desde 2014, quando mais de 412 mil veículos foram fabricados.

No primeiro trimestre, os emplacamentos totalizaram mais de 357 mil unidades, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com levantamento da Abraciclo, as vendas no varejo alcançaram o melhor resultado em onze anos. Em 2012, foram licenciadas mais de 442 mil unidades.

“Os corretores devem estar atentos a esses números, que mostram que o mercado está aquecido. Com isso, as chances de conquistar novos clientes, que precisarão contar com uma proteção para seu veículo, aumenta consideravelmente”, finaliza Merlin.

N.F.

Revista Apólice