Youse Seguros apresenta nova gerente jurídica

A Youse Seguros tem uma nova gerente jurídica. Com cerca de 12 anos de experiência no setor segurador brasileiro, Karyna Markossian assumirá o núcleo jurídico da seguradora. A executiva chega à insurtech com o objetivo de garantir total alinhamento do departamento jurídico com a estratégia da empresa, suas diretrizes corporativas e valores.

“A Youse tem como um de seus objetivos tornar o mundo dos seguros mais fácil e descomplicado e, para isso, é muito importante ter o apoio de um departamento jurídico organizado e empenhado no gerenciamento de todas as atividades legais da empresa. Estou muito empolgada com esta nova etapa e desafio na minha carreira”, diz Karyna.

N.F.

Revista Apólice