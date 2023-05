WTW anuncia Sergio Dias como novo diretor de Marine

A WTW anunciou a contratação de Sergio Dias como novo diretor adjunto de Marine FAC, que chega para reforçar o time de especialistas de Resseguros, com o objetivo de oferecer soluções customizadas no segmento de Marine.

O executivo tem 19 anos de experiência no setor de resseguros, onde atuou no IRB Brasil Re, empresa em que ingressou em 2004 por concurso público e exerceu diversos cargos, entre os quais o de Gerente Comercial e Especialista de Subscrição.

Com larga experiência no setor, também ministrou treinamento de seguro Transporte e Resseguro nas principais seguradoras do mercado brasileiro e atua como diretor adjunto de resseguro no CIST (Clube Internacional de Seguro Transporte).

O executivo também esteve presente como painelista e palestrante em importantes eventos do setor, como o no IV Congresso da Expocist sobre “Panorama do Mercado do Mercado de Resseguro no Ramo Transporte no Brasil”.

“A chegada do Sergio é um reforço valioso para o excelente trabalho que a equipe de resseguros desenvolve no Brasil, elaborando estratégias com clientes e o mercado; aprimorando a experiência de nossos clientes e desenvolvendo soluções baseadas em valor”, afirma Colin Gomm, diretor de Resseguros da WTW.

