Vokan Seguros fecha contrato com dez cooperativas agrícolas

Cooperativas do Norte do estado de São Paulo, Sul de Minas Gerais e Cianorte, no Paraná, garantiram a produtividade da safra de grãos e cereais com seguro de cobertura agrícola da Vokan Seguros. Além de mitigar os riscos dos cooperados, a medida garante que o agricultor se mantenha no seu negócio, não comprometendo o futuro financeiro.

A cobertura para a safra agrícola, através de cooperativas, é atrativa aos cooperados pelo menor custo e proteção, que inclui nove eventos climáticos: incêndio, raio, seca, granizo, chuva excessiva, vento forte, vento frio, geada e tromba d’água. As revendas de insumos também são clientes desta modalidade.

Para Weverton Anicio, head de Agrobusiness da Vokan, a essência do cooperativismo atua para proteger e promover benefícios e soluções aos cooperados. “Com as coberturas, estamos diminuindo os riscos ao produtor rural, caso tenha quebra de safra, cobrindo o custo de produção, com insumos e mão de obra”, afirma.

No último mês, a corretora fechou parceria de exclusividade com dez cooperativas e tem, no radar, fechamento de mais algumas para os próximos meses. “O setor está aquecido e as cooperativas e revendedoras de insumos estão buscando assegurar esta safra de grãos e cereais”, afirma Weverton.

O investimento da Vokan no ramo agrícola está em expansão, explica o sócio-diretor Guilherme Krupelis. “Estamos replicando um modelo de sucesso, focando em algumas linhas de negócios, como o agronegócio. Nesse modelo, nossos especialistas firmam parcerias com cooperativas e revendas, maximizando nossa capilaridade e garantindo a manutenção de um setor extremamente essencial para o Brasil através do seguro”, comenta o executivo.

Além de oferecer cobertura para a safra, a corretora tem uma atuação em todo o agronegócio, fornecendo soluções em seguro para animais, maquinário e propriedades rurais.

N.F.

Revista Apólice