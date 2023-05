Vital Card oferece seguro viagem com cobertura para esportes de inverno

A Vital Card está atenta às necessidades dos viajantes que praticam esportes de aventura e participam de eventos especiais ao redor do mundo, inclusive nos próximos meses no hemisfério sul. Para quem gosta de esportes na neve, a empresa oferece o seguro viagem com cobertura independente e por evento, permitindo aos clientes aproveitar suas atividades favoritas com tranquilidade e segurança, sem se preocupar com imprevistos.

Com a chegada do inverno no hemisfério su, a companhia se posicionando para atender os viajantes que buscam aventuras na neve. O seguro viagem para esportes de inverno é uma opção essencial para quem deseja aproveitar ao máximo suas férias nas montanhas, seja esquiando, praticando snowboard ou competindo. Dentre benefícios e diferenciais estão alguns como:

– Prática esportiva a lazer incluída nos planos. O adicional para cobertura esportiva só é necessário quando for viajar com o intuito de participar em uma competição a nível profissional. Portanto, o viajante pode praticar esqui e snowboard sem preocupações nos diversos resorts, como em Bariloche e Valle Nevado.

– Cobertura independente com sublimite exclusivo para esportes e por evento, ou seja, cada caso é tratado de forma distinta, estando disponível todo o valor da cobertura contratada.

– Coberturas de cancelamento de viagem, repatriação sanitária e traslado de emergência também inclusos nos planos.

A rede credenciada mundial da Vital Card conta com médicos, hospitais e clínicas nos principais destinos do Chile, Argentina, Peru e Bolívia.

“Agora, mais do que nunca, o viajante está entendendo a importância de viajar protegido com um seguro viagem. Aproveitamos o momento para informa-lo de todas as coberturas possíveis que o produto possui, além do seu baixíssimo custo, que corresponde cerca de 3% do custo total da viagem”, destaca Luciano Bonfim, diretor Comercial da Vital Card.

