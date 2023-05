Uso de tecnologia aprimora a gestão de benefícios das empresas

A gestão de benefícios é uma preocupação constante para as empresas, pois o bem-estar e a motivação dos colaboradores desempenham um papel fundamental no sucesso organizacional. Reconhecendo essa importância, a WIT Insurance está aprimorando a gestão de benefícios por meio do uso de tecnologia avançada, oferecendo soluções personalizadas e eficientes para as necessidades individuais de cada cliente.

Com o auxílio da tecnologia, a companhia desenvolveu uma abordagem inovadora para mapear os riscos de saúde enfrentados pelos colaboradores. Eduardo Ramirez, head de Seguros e Benefícios da empresa, explica que a seguradora utiliza análise de dados de saúde para identificar os principais riscos e, em seguida, oferecer soluções adaptadas a cada caso específico, incluindo cuidados preventivos e tratamentos especializados. Essa abordagem personalizada visa melhorar a saúde e a qualidade de vida dos colaboradores, ao mesmo tempo em que impulsiona a produtividade das organizações.

“Através da análise criteriosa dos dados de saúde, podemos compreender melhor as necessidades de cada funcionário com o apoio do médico da equipe e fornecer recomendações personalizadas. Isso não apenas beneficia individualmente cada colaborador, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, afirmou. O especialista também complementou destacando a importância da gestão detalhada do seguro garantia e o impacto positivo dele no controle de sinistros: “Importante também lembrar que essa gestão terá impactos positivos no controle dos sinistros, uma vez que ao controlar no detalhe o consumo, podemos atuar sobre usos indevidos ou casos complexos além de gestão de atestados e auditoria do consumo, apontando desvios para negociação com as operadoras e seguradoras de saúde”, disse.

Além disso, a WIT Insurance oferece soluções tecnológicas para promover hábitos saudáveis e prevenir problemas de saúde entre os colaboradores. Aplicativos móveis, por exemplo, fornecem informações e dicas sobre nutrição, atividades físicas e outros aspectos relacionados à saúde. “Estamos comprometidos em utilizar a tecnologia de forma estratégica para ajudar as empresas a aprimorar a gestão de benefícios e fornecer recursos acessíveis, e, assim, podemos criar um ambiente de trabalho mais engajado”, destacou Ramirez

N.F.

Revista Apólice