Tokio Marine lança estratégia para impulsionar vendas de seguros PJ

Com uma atuação consolidada nos Corretores Corporate e a fim de expandir sua participação no mercado de seguros PJ, a Tokio Marine apresentou ao mercado a Mesa de Negócios. A novidade consiste em uma estrutura dedicada e exclusiva composta por especialistas que irão atuar em contato com corretores de pequeno e médio porte para potencializar os negócios da carteira de Produtos Pessoa Jurídica (PJ). Com isso, a seguradora pretende impulsionar as vendas dos mais de 40 produtos do seu portfólio destinado a proteção de Empresas, como Seguro Empresarial, Seguro Garantia, Riscos de Engenharia, Seguro Transportes e Seguro Equipamentos, entre outros.

A Mesa de Negócios foi criada com o objetivo de fortalecer a marca Tokio Marine, desenvolver e ampliar oportunidades de negócios focando na melhor experiência do corretor, através de atendimento diferenciado, treinamentos e divulgação de materiais para apoio a vendas. A iniciativa é um desejo antigo da liderança, que avalia como enorme o potencial de negócios que pode ser gerado a partir da comercialização de seguros PJ entre Corretores do canal varejo, aproveitando a capilaridade da companhia.

“Os nossos resultados na área de Produtos Pessoa Jurídica vêm se destacando nos últimos anos, com uma produção superior a R$ 3 bilhões em 2022. Isso se deve ao constante aprimoramento de processos para garantir agilidade na contratação, da cotação à emissão, além do desenvolvimento de novas soluções e produtos para Pequenas, Médias e Grandes Empresas. Com a Mesa de Negócios, vamos aumentar nosso relacionamento com corretores que têm o perfil para esse tipo de comercialização. Temos plena confiança de que esta estratégia vai contribuir muito para o aumento das vendas PJ no Canal Varejo”, afirma Felipe Smith, Diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica da seguradora.

Estrutura

Para comandar a Mesa de Negócios, a Tokio Marine contratou Michelle Galvão, executiva da área de Seguros Patrimoniais, com mais de 24 anos de experiência no mercado segurador. Michelle já atuou a frente de equipes com forte visão neste mercado, em diversos projetos comerciais, buscando aproximar cada vez mais corretores e seguradora. Na companhia, ela responde à superintendente de Estratégia de Produtos PJ, Relze Fernandes.

Acoplada à Mesa de Negócios, a empresa estabeleceu também a Célula de Portfólio, núcleo responsável pelo monitoramento do mercado e melhoria da experiência do corretor na utilização dos sistemas da seguradora. “A médio prazo, queremos ampliar a quantidade de produtos PJ à disposição do corretor na ponta, sem qualquer burocracia. Estamos muito animados para aumentar a quantidade de seguros novos e garantir as renovações de apólices PJ da Tokio Marine”, conclui Smith.

N.F.

Revista Apólice