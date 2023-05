Tokio Marine Aluguel cresce mais de 200% no primeiro bimestre

O Seguro Aluguel, também conhecido como Seguro Fiança Locatícia, vem ganhando a preferência dos brasileiros na hora de alugar um imóvel. De acordo com a Susep (Superintendência de Seguros Privados), a modalidade cresceu 15% em 2022, em relação ao ano anterior, com mais de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos. Essa expansão se deve a diversos fatores, entre eles, o fato de ser uma garantia mais ágil e livre de burocracias do que outras modalidades, além da própria evolução do mercado, onde mais players passaram a atuar neste produto, gerando mais competitividade em termos de aceitação e custos.

Acompanhando as movimentações do mercado, em 2019, a Tokio Marine lançou o Tokio Marine Aluguel e hoje ocupa a quarta colocação no ranking do setor, acumulando ao longo de sua existência mais de R$ 180 milhões em prêmio emitidos. Atualmente, são mais de 19 mil contratos de locação segurados pela empresa em 900 cidades em todo o Brasil.

Para Magda Truvilhano, superintendente de Produtos RD Massificados da seguradora, o crescimento do produto se deve à agilidade e à desburocratização que o Seguro Fiança Locatícia oferece. “Muitos inquilinos e proprietários têm optado pela modalidade, pois é a única que garante o pagamento ao proprietário durante toda a vigência do contrato de locação, em caso de inadimplência, os inquilinos não precisam de fiador e nem dispor de alto valor para um depósito caução”, explica a executiva.

O diretor de Automóvel, RD Massificados e Precificação da Tokio Marine, Arnaldo Bechara, comemora o bom desempenho do produto nos últimos anos. “Desde 2019, registramos um crescimento expressivo. Saímos de uma produção de pouco mais de R$ 7 milhões em 2019 para quase R$ 58 milhões em 2022. Já no primeiro trimestre deste ano, emitimos mais de R$ 27 milhões”, comenta.

O executivo ainda pontua alguns fatores que contribuíram para o Seguro Fiança Locatícia da companhia crescer 211% nos dois primeiros meses de 2023, comparado com o mesmo período do ano anterior. “A partir de maio de 2022, adotamos uma série de ações que resultaram em um crescimento expressivo da carteira. Entre elas, podemos citar a revisão de todos os processos de contratação, a restruturação da área de sinistros, ações de marketing e a redução dos prazos de integrações com parceiros através de APIs e web services. Esse último nos ajudou a gerar mais parcerias nas plataformas digitais”, conclui o diretor.

Coberturas e serviços

Além da cobertura de aluguel e encargos legais, a Tokio Marine oferece coberturas adicionais, como rescisão contratual, pagamento de IPTU, danos à estrutura e à pintura do imóvel, entre outros. A seguradora também facilita o processo de contratação da apólice, com a possibilidade de análise de crédito online e envio eletrônico de documentos. Disponível em todo o País, o produto inclui três opções de assistência 24 horas: Básico, Intermediário e Completo.

N.F.

Revista Apólice